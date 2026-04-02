Nostalgija jača od svega: Znate li što je učinio ogroman broj Ukrajinaca? Ovo slama srce...

Nostalgija za domom jača je od riskiranja života na prvoj crti bojišnice za više od 1,6 milijuna Ukrajinaca. Oni su se, naime, vratili kući unatoč stalnim ruskim napadima.

"Povratak u ratnu zonu nikad nije izbor koji netko donosi olako", izjavili su istraživači organizacije "Save the Children" čije novo izvješće otkriva da se sve veći broj Ukrajinaca vraća kući na bojišnicu, unatoč ruskim napadima i opasnostima od sveopćeg rata Moskve, piše Euronews.

Tako se, prema istraživanju ove organizacije, više od 1,6 milijuna Ukrajinaca vratilo u regije Harkiv, Donjeck, Herson i Sumi. Pritom se osjećaj nostalgije pokazao odlučujućim i motivom koji je nadjačao opasnost života pod stalnim ruskim napadima.

Odluka koja slama srce

Čak tri četvrtine ispitanik roditelja i skrbnika priznalo je da je nedostatak doma i zajednice, uz osjećaj izoliranosti na mjestima u koja su pobjegli, pridonio njihovoj odluci da se vrate kući u opasna područja i to ona gdje se vode aktivne borbe!

Sonia Khush, direktorica ove ukrajinske organizacije, priznala je da je vjerojatno teško shvatiti da se obitelji s djecom odlučuju vratiti svojim domovima "unatoč vrlo stvarnom riziku koji to predstavlja za njihovu sigurnost - kao i ogromnom psihološkom teretu života usred stalnih zračnih upozorenja i zvuka dronova".

"Ali činjenica da obitelji donose ove odluke koje slamaju srce i odlučuju se vratiti u takva područja, otkriva tešku cijenu raseljavanja", dodala je.

Djeca usamljena i pod stresom

Drugi najvažniji razlog za povratak kući je financijski stres, kaže ova nevladina organizacija.

"Iako mogu pronaći relativnu sigurnost na mjestima u koja su bili prisiljeni pobjeći, mnogi shvaćaju da ne mogu financijski preživjeti daleko od svojih uobičajenih mogućnosti prihoda i mreža podrške, a istovremeno im duboko nedostaju zajednice i veze koje su ostavili iza sebe", navode.

Prema izvješću, gotovo polovica roditelja i skrbnika rekla je da su se vratili jer su se njihova djeca osjećala nesretno, pod stresom ili usamljeno u zajednicama u kojima su potražili spas.

Visoka cijena povratka

Povratak, ipak, znači i poteškoće u pristupu kvalitetnom obrazovanju, gubitak usluga poput sigurnih igrališta za djecu te psihosocijalne tegobe zbog čestih zračnih uzbuna i izloženosti sukobima.

Khush kaže da je važno osigurati da djeca pogođena ratom dobiju zaštitu, skrb i prilike koje su im potrebne "kako bi obnovili svoje živote gdje god to odaberu i kako bi se spriječilo da generacija nosi nevidljive ožiljke sukoba cijeli život".

Strašne brojke

Tijekom četiri godine od početka ruskog rata u Ukrajini, oko 3,4 milijuna ljudi i dalje je raseljeno unutar zemlje, dok je 5,9 milijuna potražilo sigurnost u inozemstvu.

Od siječnja 2026. gotovo 4,4 milijuna Ukrajinaca registrirano je u Europskoj uniji u okviru mehanizma privremene zaštite.

Procjenjuje se da je u prosincu 2025. u ukrajinskim ratnim područjima živjelo 9,1 milijun ljudi. Većina njih - 6,2 milijuna - nikada nije napustila dom.

