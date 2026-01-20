FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPREMNI NA NAJGORE /

NATO država poslala pisma građanima: 'Ako izbije rat, možda ćemo morati ovo napraviti'

NATO država poslala pisma građanima: 'Ako izbije rat, možda ćemo morati ovo napraviti'
×
Foto: Profimedia/Ilustracija

Norveška je jedna od osnivačica NATO saveza, a posljednjih godina pojačala je svoju obranu

20.1.2026.
11:31
Erik Sečić
Profimedia/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Norveška vojska svojim građanima poslala je na tisuće pisama u kojima ih obavještava da njihovi domovi, vozila, brodovi i strojevi mogu biti oduzeti u slučaju rata, objavio je u ponedjeljak Euronews.

"Rekvizicije su namijenjene kako bi se osiguralo da oružane snage u ratnoj situaciji imaju pristup resursima potrebnim za obranu zemlje", navela je vojska u priopćenju. 

Za ovu godinu izdat će se oko 13.500 pripremnih rekvizicija, no u priopćenju se ističe da pisma tijekom razdoblja mira nemaju praktičan učinak, već služe isključivao kao obavijest da vojska može preuzeti imovinu ako izbije sukob. Zahtjev vrijedi godinu dana, a otprilike dvije trećine pisama poslanih 2026. su obnova iz prethodnih godina. 

'Moramo biti spremni' 

"Važnost pripreme za krize i rat dramatično je porasla posljednjih godina", ocijenio je Anders Jernberg, šef vojne logističke organizacije i dodao da se Norveška nalazi u najozbiljnijoj sigurnosnopolitičkoj situaciji od Drugog svjetskog rata te da moraju biti pripremljeni na krize, a u najgorem slučaju i na rat.

Podsjetimo, Norveška je jedna od osnivačica NATO saveza, a posljednjih godina pojačala je svoju obranu. S Rusijom dijeli pomorsku granicu i 198 kilometara kopnene granice na Dalekom sjeveru.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković svojim smislom za humor oborio glavnog tajnika NATO-a s nogu: Evo što je rekao

NorveškaNatoRat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPREMNI NA NAJGORE /
NATO država poslala pisma građanima: 'Ako izbije rat, možda ćemo morati ovo napraviti'