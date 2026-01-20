NATO država poslala pisma građanima: 'Ako izbije rat, možda ćemo morati ovo napraviti'

Norveška vojska svojim građanima poslala je na tisuće pisama u kojima ih obavještava da njihovi domovi, vozila, brodovi i strojevi mogu biti oduzeti u slučaju rata, objavio je u ponedjeljak Euronews.

"Rekvizicije su namijenjene kako bi se osiguralo da oružane snage u ratnoj situaciji imaju pristup resursima potrebnim za obranu zemlje", navela je vojska u priopćenju.

Za ovu godinu izdat će se oko 13.500 pripremnih rekvizicija, no u priopćenju se ističe da pisma tijekom razdoblja mira nemaju praktičan učinak, već služe isključivao kao obavijest da vojska može preuzeti imovinu ako izbije sukob. Zahtjev vrijedi godinu dana, a otprilike dvije trećine pisama poslanih 2026. su obnova iz prethodnih godina.

'Moramo biti spremni'

"Važnost pripreme za krize i rat dramatično je porasla posljednjih godina", ocijenio je Anders Jernberg, šef vojne logističke organizacije i dodao da se Norveška nalazi u najozbiljnijoj sigurnosnopolitičkoj situaciji od Drugog svjetskog rata te da moraju biti pripremljeni na krize, a u najgorem slučaju i na rat.

Podsjetimo, Norveška je jedna od osnivačica NATO saveza, a posljednjih godina pojačala je svoju obranu. S Rusijom dijeli pomorsku granicu i 198 kilometara kopnene granice na Dalekom sjeveru.

