Šamar Trumpu iz Europe, što će biti s NATO-om ako učini ovo?

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je u ponedjeljak da saveznici u NATO-u moraju surađivati ​​na sigurnosti te da bi Grenland i Danska trebali odlučiti o budućnosti otoka, za koji američki predsjednik Donald Trump kaže da bi trebao pripasti Sjedinjenim Državama.

Wadephulovi komentari, nakon sastanka s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom, uslijedili su usred rastućih napetosti oko namjera Washingtona prema Grenlandu, autonomnoj regiji Danske za koju Trump kaže da je vitalna za sigurnost SAD-a.

Wadephul je rekao da su njegovi razgovori s Rubijom bili prijateljski i intenzivni te da su naglasili važnost saveza između europskih zemalja i Sjedinjenih Država. No, ponovio je mišljenje drugih europskih političara u odbacivanju Trumpove otvorene namjere da preuzme kontrolu nad Grenlandom, prkoseći svojim saveznicima u NATO-u.

Sigurnost Atlantika

"Sigurnost u sjevernom Atlantiku ojačat ćemo samo ako radimo zajedno, solidarno i ujedinjeno“, rekao je novinarima. "Dakle, što se tiče pitanja koja se tiču ​​Grenlanda i Danske, na Grenlandu je da odluči, na ljudima na Grenlandu je da odluče".

Sukob oko Grenlanda potaknuo je produbljivanje strahova u Europi oko budućnosti NATO saveza, za koji je danska premijerka Mette Frederiksen rekla da bi bio okončan ako Sjedinjene Države zauzmu otok.

Wadephul je rekao da su se on i Rubio složili oko važnosti saveza u nastojanjima da se osigura trajni mir u Ukrajini te je rekao da su obojica predani takozvanim odredbama članka 5. NATO ugovora koje obvezuju države članice da brane napadnutu državu članicu.

"A u ovom razdoblju neizvjesnosti i kriza, ovo je od odlučujuće važnosti. To je jasan signal Rusiji da ne bi trebala pokušavati ugroziti NATO savez“, rekao je.

