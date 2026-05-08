Rat oko ležaljki stigao do suda! Nijemac dobio 'masnu' odštetu jer je morao ležati na plaži

Njemačkom turistu isplaćena je odšteta od 986 eura jer nije uspio dobiti ležaljku na plaži jer su ih drugi gosti rezervirali s ručnicima. Muškarac, čiji identitet nije objavljen, bio je na odmoru u Grčkoj sa svojom obitelji 2024. godine i rekao je da je provodio 20 minuta dnevno pokušavajući pronaći ležaljku, unatoč tome što se budio u 6.00 sati, piše BBC.

Zatim je tužio turističku agenciju jer su dopustili sustav rezervacije ležaljki iako je većina njih ostala neiskorištena iako su na njima bili ručnici. Suci okružnog suda u Hanoveru presudili su u njegovu korist i rekli da četveročlana obitelj ima pravo na veći povrat novca za svoj paket aranžman jer je bio "neispravan".

Muškarac je platio 7186 eura kako bi odveo suprugu i njihovo dvoje djece na paket aranžman na Kos, otok u Grčkoj. U svojim argumentima sudu, rekao je da njegov vodič nije proveo zabranu rezerviranja ručnika u odmaralištu te da se nije suočio s gostima koji su to prakticirali.

Rat oko ležaljki ili juriš u zoru

Dodao je da čak i kada je njegova obitelj ustala u 6.00 sati, ležaljke nisu bile dostupne, a njegova djeca su bila prisiljena ležati na podu. Iako je vodič u početku isplatio povrat od 350 eura, suci u Hanoveru presudili su da obitelj ima pravo na povrat od 986,70 eura.

Rekli su da iako putnička agencija ne upravlja hotelom i ne može osigurati da svaki gost ima pristup ležaljci u bilo kojem trenutku, vodič ima obvezu osigurati organizacijsku strukturu koja bi jamčila "razuman" omjer ležaljki i gostiju. Mnogi turisti su se na odmoru susreli s "ratovima s ležaljkama" ili "jurišem u zoru", što je praksa rezerviranja ležaljki s ručnicima.

Prošle godine, videozapisi koji kruže društvenim mrežama sugerirali su da turisti na Tenerifima spavaju na ležaljkama kako bi osigurali mjesto uz bazen. U Španjolskoj su turisti u određenim regijama prijetili kaznom od 250 eura zbog rezervacije ležaljke, a zatim nestanka na nekoliko sati.

