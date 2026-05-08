Rat oko ležaljki stigao do suda! Nijemac dobio 'masnu' odštetu jer je morao ležati na plaži

Foto: Profimedia/Ilustracija

Muškarac je platio 7186 eura kako bi odveo suprugu i njihovo dvoje djece na paket aranžman na Kos, otok u Grčkoj

8.5.2026.
9:00
Tajana Gvardiol
Njemačkom turistu isplaćena je odšteta od 986 eura jer nije uspio dobiti ležaljku na plaži jer su ih drugi gosti rezervirali s ručnicima. Muškarac, čiji identitet nije objavljen, bio je na odmoru u Grčkoj sa svojom obitelji 2024. godine i rekao je da je provodio 20 minuta dnevno pokušavajući pronaći ležaljku, unatoč tome što se budio u 6.00 sati, piše BBC.

Zatim je tužio turističku agenciju jer su dopustili sustav rezervacije ležaljki iako je većina njih ostala neiskorištena iako su na njima bili ručnici. Suci okružnog suda u Hanoveru presudili su u njegovu korist i rekli da četveročlana obitelj ima pravo na veći povrat novca za svoj paket aranžman jer je bio "neispravan".

Muškarac je platio 7186 eura kako bi odveo suprugu i njihovo dvoje djece na paket aranžman na Kos, otok u Grčkoj. U svojim argumentima sudu, rekao je da njegov vodič nije proveo zabranu rezerviranja ručnika u odmaralištu te da se nije suočio s gostima koji su to prakticirali. 

Rat oko ležaljki ili juriš u zoru

Dodao je da čak i kada je njegova obitelj ustala u 6.00 sati, ležaljke nisu bile dostupne, a njegova djeca su bila prisiljena ležati na podu. Iako je vodič u početku isplatio povrat od 350 eura, suci u Hanoveru presudili su da obitelj ima pravo na povrat od 986,70 eura.

Rekli su da iako putnička agencija ne upravlja hotelom i ne može osigurati da svaki gost ima pristup ležaljci u bilo kojem trenutku, vodič ima obvezu osigurati organizacijsku strukturu koja bi jamčila "razuman" omjer ležaljki i gostiju. Mnogi turisti su se na odmoru susreli s "ratovima s ležaljkama" ili "jurišem u zoru", što je praksa rezerviranja ležaljki s ručnicima.

Prošle godine, videozapisi koji kruže društvenim mrežama sugerirali su da turisti na Tenerifima spavaju na ležaljkama kako bi osigurali mjesto uz bazen. U Španjolskoj su turisti u određenim regijama prijetili kaznom od 250 eura zbog rezervacije ležaljke, a zatim nestanka na nekoliko sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Žale se stranci, žale se domaći: Tko bi platio 120 eura za najam ležaljke?!

