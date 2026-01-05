Maduro prije uhićenja ugostio važnog čovjeka: Osvanula snimka, nije bio svjestan što ga čeka

Kina je u ponedjeljak pozvala Sjedinjene Američke Države da odmah oslobode predsjednika Venezuele Nicolasa Madura.

"Američka vojna operacija s ciljem uhićenja predsjednika prekršila je međunarodno pravo", poručilo je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova.

U priopćenju se dodaje da Kina održava pozitivnu komunikaciju i suradnju s vladom Venezuele, a Sky News napominje da je Maduro tek nekoliko sati prije uhićenja u Caracasu ugostio kinesko izaslanstvo koje je predvodio Qiu Xiaoqi, posebni kineski predstavnik za latinoamerička pitanja.

Objavljena snimka

Objavljena je snimka na kojoj se vidi kako se njih dvojica rukuju i smiješe, a da nisu ni svjesni što će se uskoro dogoditi. Maduro je nakon sastanka na aplikaciji Telegram napisao: "Imao sam ugodan sastanak s Qiu Xiaoqijem, posebnim izaslanikom predsjednika Xija Jinpinga. Potvrdili smo našu predanost strateškom odnosu koja napreduje i jača u različitim područjima radi izgradnje multipolarnog svijeta razvoja i mira".

This was Nicholas Maduro's final public appearance in Venezuela.



Hours before he was captured in a US military operation, Mr Maduro welcomed Chinese special envoy Qiu Xiaoqi to Miraflores Palace. pic.twitter.com/dqiqFwFq2Z — The National (@TheNationalNews) January 3, 2026

Podsjetimo, američke snage Madura su zarobile tijekom vikenda, a u ponedjeljak bi se trebao pojaviti na američkom sudu.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da ne isključuje mogućnost još jednog napada ako SAD ne postignu dogovor s Delcy Rodriguez, privremenom čelnicom zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao