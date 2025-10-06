Neugodnjak u Njemačkoj: Hrvatski turistički autobus s 43 putnika zaglavio na carini zbog ogromnog duga

Putnici koji su se zatekli u hrvatskom turističkom autobusu na povratnom putovanju iz Francuske preko Konstanza za Strasbourg prošloga ponedjeljka nisu mogli ni u najluđim snovima zamisliti neugodnu situaciju na carini.

Naime, autobus je zaustavljen u njemačkom gradu tijekom carinske kontrole gdje je utvrđeno da prijevoznička tvrtka duguje njemačkim vlastima vrtoglavih 113.400 eura zbog neplaćenih naknada za prijevoz osoba iz 2022. te dodatnih zateznih pristojbi zbog kašnjenja u plaćanju, izvijestilo je Carinsko ravnateljstvo u Singenu. Mogli su nastaviti put tek nakon što je tvrtka uplatila 50.000 eura kako bi umanjila dugovanje.

Morali platiti dio duga

Glasnogovornica carinske uprave Sonja Müller istaknula je za Südkurier da je riječ o takozvanom pojedinačnom oporezivanju prijevoza, koje se primjenjuje kada autobusi registrirani u inozemstvu prevoze putnike u Njemačkoj.

"Ovo je porez kod kojeg se naplaćuju naknade za svaku prevezenu osobu i svaki kilometar prijeđen u Njemačkoj. Ako se ne podmiri, pokreće se postupak prisilne naplate protiv tvrtke", dodala je glasnogovornica.

Iz Carine su potvrdili da su u autobusu bila 43 putnika kada je vozilo zaustavljeno. Putnička agencija platila je 50.000 eura bankovnim transferom nakon čega im je dopušteno daljnje putovanje.

