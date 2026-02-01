Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem i vodenim topovim
Veliki neredi izbili su u subotu tijekom prosvjeda protiv zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra u gradu Torinu na sjeveru Italije.
Prema podacima televizije RAI ozlijeđen je 31 policajac u sukobima policije i prosvjednika, od kojih su neki bili maskirani. Uhićeno je deset osoba. Nema još informacija o tome koliko je prosvjednika ozlijeđeno.
Prosvjedi su održani zbog deložacije kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta torinske ljevičarske scene, neposredno prije Božića.
Prosvjedovalo 50.000 ljudi?
Organizatori su rekli da je u subotu u prosvjednoj povorci koja je prošla centrom grada sudjelovalo oko 50.000 ljudi.
Prosvjednici su mahali i brojnim palestinskim zastavama.
Na prosvjedima su izbili neredi. Gomila je na policiju bacala kamenje, Molotovljeve koktele i druge predmete.
Zapaljeno je nekoliko kanti za smeće. Zapaljen je i policijski kombi.
Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem i vodenim topovima.
Jedan prosvjednik je odveden s ozljedama glave, a jedna snimka prikazuje policajca koji leži na tlu, a maskirane osobe ga tuku.
