PROSVJED ZA KULTURNI CENTAR /

Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila

Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Foto: Andrea Alfano/zuma Press/profimedia

Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem i vodenim topovim

1.2.2026.
8:36
Hina
Andrea Alfano/zuma Press/profimedia
Veliki neredi izbili su u subotu tijekom prosvjeda protiv zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra u gradu Torinu na sjeveru Italije. 

Prema podacima televizije RAI ozlijeđen je 31 policajac u sukobima policije i prosvjednika, od kojih su neki bili maskirani. Uhićeno je deset osoba. Nema još informacija o tome koliko je prosvjednika ozlijeđeno.

Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Foto: Andrea Alfano/zuma Press/profimedia
Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Foto: Andrea Alfano/zuma Press/profimedia
Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Foto: Andrea Alfano/zuma Press/profimedia

Prosvjedi su održani zbog deložacije kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta torinske ljevičarske scene, neposredno prije Božića.

Prosvjedovalo 50.000 ljudi?

Organizatori su rekli da je u subotu u prosvjednoj povorci koja je prošla centrom grada sudjelovalo oko 50.000 ljudi.

Prosvjednici su mahali i brojnim palestinskim zastavama.

Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Foto: Andrea Alfano/zuma Press/profimedia
Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Foto: Andrea Alfano/zuma Press/profimedia
Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila
Foto: Andrea Alfano/zuma Press/profimedia

Na prosvjedima su izbili neredi. Gomila je na policiju bacala kamenje, Molotovljeve koktele i druge predmete.

Zapaljeno je nekoliko kanti za smeće. Zapaljen je i policijski kombi.

Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem i vodenim topovima.

Jedan prosvjednik je odveden s ozljedama glave, a jedna snimka prikazuje policajca koji leži na tlu, a maskirane osobe ga tuku.

PROSVJED ZA KULTURNI CENTAR /
Scene kaosa u susjedstvu, izbili veliki neredi: Letjeli Molotovljevi kokteli, policija žestoko odgovorila