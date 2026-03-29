Nebo postalo crveno, pogledajte nevjerojatnu snimku iz Australije: 'Izgleda kao apokalipsa'

Društvenim mrežama šire se snimke iz Zapadne Australije koje prikazuju kako nebo poprima crvenu boju. Iako prizori djeluju dramatično i "apokaliptično", portal WJLA ističe da je tom fenomenu pridonijelo više čimbenika, a većina ih uporište ima u znanosti.

Kada sunčeva svjetlost dopre do atmosfere, većinom nam se čini bijelom. Međutim, zapravo se sastoji od svih boja spektra koje se raspršuju i međusobno djeluju s molekulama plinova, prašinom i mikroskopskim kapljicama vode. Kada je Sunce točno iznad nas, nebo izgleda plavo jer se svjetlost kraćih valnih duljina lakše raspršuje. Kada je Sunce nisko na horizontu, kao na primjer u zoru ili sumrak, svjetlost mora proći kroz veći dio atmosfere pa zbog većih valnih duljina poprima crvene i narančaste nijanse.

NO, that's not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

Isto tako, nebo može djelovati crvenije kada u zraku ima više mikroskopskih čestica nego što je uobičajeno - to mogu biti čestice prašine, dima od požara ili onečišćenje. U Zapadnoj Australiji, vjetrovi ciklona Narelle uz obalu su vjerojatno podigli velik dio pustinjskog pijeska pa je i nebo "pocrvenjelo". Veća koncentracija čestica povećava ono što se naziva Mieovim raspršenjem, koje pojačava crvene i narančaste tonove. Nebo zato može poprimiti intenzivniju boju, ponekad i zagasito crvenu.

'Ovo ne izgleda stvarno'

Snimka je inače nastala u petak na području Zaljeva morskih pasa. The Sun je izvijestio da prikazuje kako svjetlost nestaje u samo nekoliko trenutaka. Odjednom se podižu golemi oblaci prašine koji nebo pretvaraju u grimiznu boju i gotovo u potpunosti smanjuju vidljivost.

Nebo je svijetlilo neprirodno crveno-narančastom bojom, a navodno se i teško disalo. "Ovo ne izgleda stvarno", naveli su svjedoci. Pješčanu oluju pratili su i snažni vjetrovi, a australska državna meteorološka agencija izvijestila je da je brzina bila veća od 200 kilometara na sat.

"Izgleda kao apokalipsa", "Što se događa u Australiji?", piše u komentarima ispod snimke.

Pogodio ih olujni sustav

Podsjetimo, olujni sustav Narelle udario je u kopno kao jaki tropski ciklon u saveznoj državi Queensland i prešao Sjeverni teritorij prije nego što je udario u Zapadnu Australiju. Oluja je 27. ožujka udarila u grad Exmouth u Zapadnoj Australiji, pogodivši i grad Karrathu.

Tisuće ljudi bile su bez struje na udaljenom sjeverozapadu u nedjelju. Bez struje je i kasno u subotu bio Exmouth, grad s 2800 stanovnika oko 1100 km sjeverno od glavnog grada savezne države Zapadne Australije, Pertha, priopćio je Odjel za vatrogasne i hitne službe.

Državna tvrtka Horizon Power izjavila je da su dodatne ekipe na putu prema Exmouthu "kako bi podržale lokalne ekipe u vraćanju struje pogođenim objektima čim to bude sigurno". Exmouth, ulaz u greben Ningaloo, koji je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, pretrpio je značajnu štetu u ciklonu, ali nitko nije ozlijeđen.

