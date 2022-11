Ovotjedna odluka Mete o 11.000 otkaza njihovim zaposlenicima, što je najveći val otpuštanja u povijesti kompanije, upečatljiv je primjer kako globalna gospodarska kriza šteti Big Tech-u, piše Financial Times.

Tehnološki sektor izgubio je gotovo milijardu dolara tržišne vrijednosti u tjedan dana, a najizraženije usporavanje događa se upravo u tvrtkama čiji su osnovni biznis društvene mreže.

Kraj oglašivačkog buma

Glavobolju im zadaje nagli prekid oglašivačkog buma na društvenim mrežama koji je trajao čitavo desetljeće. Predviđa se da će američki oglašivači potrošiti 65 milijardi dolara u ovom sektoru u 2022., što je povećanje od samo 3,6 posto na godišnjoj razini i oko 10 puta sporije nego 2021. godine, prema eMarketeru, tvrtki koja se bavi istraživanjem tržišta.

Ta činjenica stvara ozbiljne probleme tvrtkama kao što je Meta - vlasnik Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, gdje je oglašavanje glavni izvor prihoda. Online trgovina opala je u odnosu na svoj vrhunac u pandemiji, a ulagači ne dijele entuzijazam Marka Zuckerberga za metaverzum.

Uz to, Meta se suočava s poteškoćama u ciljanju i mjerenju oglašavanja zbog promjena u politici privatnosti u Appleu koji je prošle godine počeo prisiljavati programere aplikacija da dobiju dopuštenje za praćenje korisnika i posluživanje personaliziranih oglasa na njihovih uređaja. Potez je to koji je doveo do smanjenja troškova marketinga u malim tvrtkama.

U problemima je i TikTok

Jedan od Metinih konkurenata, TikTok, također je u problemu. Iako tvrtka u kineskom vlasništvu i dalje brzo raste, bori se s istim problemima kao i njezini stariji konkurenti. TikTok je tako smanjio globalne ciljeve prihoda nakon velikih promjena ključnih ljudi na svom najvećem tržištu, Sjedinjenim Državama. Osoblju je također rečeno da se planirani IPO (javna ponuda dionica na burzi) u Hong Kongu matične tvrtke ByteDance vjerojatno neće održati ove godine.

Ukidanja radnih mjesta također su na dnevnom redu u Twitteru, gdje Elon Musk pokušava riješiti problem "velikog pada prihoda" tvrtke otpuštajući radnike.

Oglašivači, uključujući velike brendove kao što su L'Oreal, General Motors i Mondelez, također su nervozni zbog Muskovih planova za ublažavanje kontrole sadržaja, strahujući da će platformu preplaviti val govora mržnje i dezinformacija.

Stopa rasta društvenih mreža ista je kao i ona tradicionalnih medija

Loše vijesti stižu i za YouTube, u vlasništvu Googleove matične tvrtke Alphabet, koja je izvjestila o razočaravajućim prihodima od oglasa - koji su pali po prvi put otkako je tvrtka počela zasebno izvještavati o svom učinku 2020. Manja tvrtka društvenih mreža Snap također se odrekla oko petine svoje radne snage nakon što im je rast usporio.

Za kraj ovog izvještaja Financial Times donosi jednu otrežnjujuću misao: predviđena stopa rasta društvenih mreža za 2022. je gotovo ista kao kod tradicionalnih medija kao što su TV i radio, čija se publika godinama smanjuje.