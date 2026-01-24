NATO jača istočni blok uz granicu s Rusijom: Objavljeni detalji nove obrambene strategije
Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor i koja bi protivnika prvo morala neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao
NATO planira značajno povećati zalihe oružja i streljiva duž svog istočnog krila i uspostaviti novu obrambenu zonu korištenjem robotske i automatizirane tehnologije, prema riječima visokog časnika NATO-a.
Te su mjere usmjerene na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Thomas Löwin za njemački list Die Welt.
Prema novom višeslojnom obrambenom konceptu, NATO bi nastojao usporiti ili zaustaviti napadača u ranoj fazi koristeći visokotehnološke sustave.
Istočno krilo NATO saveza
Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sustave, koje bi protivnik prvo morao neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao.
Löwin, zamjenik načelnika stožera za operacije u kopnenom zapovjedništvu NATO-a u Izmiru, rekao je novinama da će se nadzor duž istočnog boka oslanjati na sustave koji prikupljaju podatke na tlu, u zraku, u svemiru i u digitalnoj domeni.
Informacije bi bile dostupne saveznicima NATO-a u stvarnom vremenu, rekao je. Mogli bi se koristiti fiksni i mobilni sustavi poput radara, akustičnih i optičkih senzora, uz podatke sa satelita, dronova i izviđačkih zrakoplova.
Plan naoružanja
Neposredno uz granice, NATO planira uspostaviti ono što je Lowin opisao kao "vruću zonu", osmišljenu za rano zaustavljanje ili usporavanje napadača.
Područje bi moglo uključivati naoružane dronove, poluautonomna borbena vozila, robotske sustave i automatizirane sposobnosti protuzračne obrane.
Lowin je, međutim, naglasio da će odluke o upotrebi sile uvijek ostati u ljudskim rukama, u skladu s pravilima angažmana i etičkim standardima.
