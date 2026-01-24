NATO jača istočni blok uz granicu s Rusijom: Objavljeni detalji nove obrambene strategije

NATO planira značajno povećati zalihe oružja i streljiva duž svog istočnog krila i uspostaviti novu obrambenu zonu korištenjem robotske i automatizirane tehnologije, prema riječima visokog časnika NATO-a.

Te su mjere usmjerene na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Thomas Löwin za njemački list Die Welt.

Prema novom višeslojnom obrambenom konceptu, NATO bi nastojao usporiti ili zaustaviti napadača u ranoj fazi koristeći visokotehnološke sustave.

Istočno krilo NATO saveza

Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sustave, koje bi protivnik prvo morao neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao.

Löwin, zamjenik načelnika stožera za operacije u kopnenom zapovjedništvu NATO-a u Izmiru, rekao je novinama da će se nadzor duž istočnog boka oslanjati na sustave koji prikupljaju podatke na tlu, u zraku, u svemiru i u digitalnoj domeni.

Informacije bi bile dostupne saveznicima NATO-a u stvarnom vremenu, rekao je. Mogli bi se koristiti fiksni i mobilni sustavi poput radara, akustičnih i optičkih senzora, uz podatke sa satelita, dronova i izviđačkih zrakoplova.

Plan naoružanja

Neposredno uz granice, NATO planira uspostaviti ono što je Lowin opisao kao "vruću zonu", osmišljenu za rano zaustavljanje ili usporavanje napadača.

Područje bi moglo uključivati ​​naoružane dronove, poluautonomna borbena vozila, robotske sustave i automatizirane sposobnosti protuzračne obrane.

Lowin je, međutim, naglasio da će odluke o upotrebi sile uvijek ostati u ljudskim rukama, u skladu s pravilima angažmana i etičkim standardima.

