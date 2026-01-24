FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VRUĆA ZONA' /

NATO jača istočni blok uz granicu s Rusijom: Objavljeni detalji nove obrambene strategije

NATO jača istočni blok uz granicu s Rusijom: Objavljeni detalji nove obrambene strategije
×
Foto: Moiram/alamy/profimedia

Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor i koja bi protivnika prvo morala neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao

24.1.2026.
9:39
Hina
Moiram/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

NATO planira značajno povećati zalihe oružja i streljiva duž svog istočnog krila i uspostaviti novu obrambenu zonu korištenjem robotske i automatizirane tehnologije, prema riječima visokog časnika NATO-a.

Te su mjere usmjerene na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Thomas Löwin za njemački list Die Welt.

Prema novom višeslojnom obrambenom konceptu, NATO bi nastojao usporiti ili zaustaviti napadača u ranoj fazi koristeći visokotehnološke sustave.

Istočno krilo NATO saveza

Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sustave, koje bi protivnik prvo morao neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao.

Löwin, zamjenik načelnika stožera za operacije u kopnenom zapovjedništvu NATO-a u Izmiru, rekao je novinama da će se nadzor duž istočnog boka oslanjati na sustave koji prikupljaju podatke na tlu, u zraku, u svemiru i u digitalnoj domeni.

Informacije bi bile dostupne saveznicima NATO-a u stvarnom vremenu, rekao je. Mogli bi se koristiti fiksni i mobilni sustavi poput radara, akustičnih i optičkih senzora, uz podatke sa satelita, dronova i izviđačkih zrakoplova.

Plan naoružanja

Neposredno uz granice, NATO planira uspostaviti ono što je Lowin opisao kao "vruću zonu", osmišljenu za rano zaustavljanje ili usporavanje napadača.

Područje bi moglo uključivati ​​naoružane dronove, poluautonomna borbena vozila, robotske sustave i automatizirane sposobnosti protuzračne obrane.

Lowin je, međutim, naglasio da će odluke o upotrebi sile uvijek ostati u ljudskim rukama, u skladu s pravilima angažmana i etičkim standardima.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusi objavili snimku bombardera u akciji uz Europu: NATO članica dignula svoje lovce

NatoOružjeNaoružanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'VRUĆA ZONA' /
NATO jača istočni blok uz granicu s Rusijom: Objavljeni detalji nove obrambene strategije