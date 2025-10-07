Narodni meteorolog iz susjedstva najavio pad temperatura i snijeg: 'Pripremite lopate'

Slovenski amaterski meteorolog i autor slovenskog narodnog kalendara Dušan Kaplan objasnio je kakvo vrijeme narodna praksa predviđa u Sloveniji u nadolazećim mjesecima.

"Imat ćemo suhu i lijepu jesen, ali ne toliko da bismo je mogli nazvati babljim ljetom – bit će nešto hladnije", kaže Kaplan u razgovoru za 24ur.

Prema Kaplanovim prognozama, do blagdana Svih svetih vrijeme će biti prilično lijepo, a i sami blagdani bit će ugodni, čak i vrlo topli. "Ove godine neće nam biti hladno na grobljima", poručuje amaterski meteorolog, ali dodaje da se odmah nakon Svih svetih očekuje jače zahlađenje, iako ono neće potrajati dugo. Nakon toga bi do kraja studenoga moglo prevladavati lijepo jesensko vrijeme.

'Pripremite lopate'

Također je podsjetio da ako na Martinje bude lijepo vrijeme, bit će i lijepa zima, a ako tada bude padala kiša, to bi moglo značiti da nas čeka mnogo snijega.

Predviđa da će u prvom dijelu prosinca jako zahladiti te da će padati snijeg. Portal 24ur podsjeća da je Kaplan još 21. rujna na temelju narodne predaje najavio oštru zimu i snježan siječanj: "Prije Božića bit će vrlo hladno, poslije Božića počet će padati snijeg i imat ćemo pravu zimsku bajku za Novu godinu. A i nakon toga pripremite lopate – cijeli siječanj mogao bi biti, nakon dugo vremena, izrazito snježan".

Kaplan je potom zaključio da bi proljeće trebalo stići ranije nego na što smo navikli.

Tko je Kaplan?

Dušan Kaplan iz Bloča već dugi niz godina promatra vrijeme i uz pomoć narodne mudrosti predviđa što Slovence može očekivati u nadolazećoj godini. Više od samih točnih vremenskih prognoza, koje izrađuju meteorolozi, a koje iznimno cijeni, njega pokreće želja za očuvanjem i njegovanjem bogate narodne tradicije te ljubav prema materinskom jeziku.

Iz rukava izvlači stare narodne vremenske mudrosti. U slovenskoj narodnoj tradiciji one su i danas vrlo prisutne, a kako objašnjava Kaplan, vjerojatno zato što su ih "prema zdravom razumu stvorili seljaci – iz same potrebe za preživljavanjem".

