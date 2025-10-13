Nezapamćeni pokolj u 'mirnom' baru: Napadač ubio četvero i ranio preko 20 gostiju

Masovna pucnjava u prepunom baru na pitoresknom i inače mirnom otoku u Južnoj Karolini odnijela je četiri života i ostavila najmanje 20 ranjenih u nedjelju rano ujutro, potvrdile su vlasti. Policija ne želi otkriti detalje o napadaču ni drugim okolnostima tragedije, piše Fox News.

🚨Breaking: South Carolina Bar Shooting — Tragedy Strikes St. Helena Island



• Four people killed, 20+ injured in a mass shooting at Willie’s Bar & Grill early Sunday

• Deputies found a large crowd and multiple victims on arrival

• Four remain in critical condition at nearby… pic.twitter.com/CkTQzxgCer — DefenseByte (@TheDefenseByte) October 12, 2025

Pucnjava je izbila u baru Willie's na otoku St. Helena u ranim jutarnjim satima nedjelje, izvijestili su lokalni dužnosnici. Kad su šerifovi zamjenici stigli na mjesto događaja šokirali su se prizorom. Ranjeni i mrtvi ležali su posvuda.

"Više žrtava i svjedoka pobjeglo je u obližnje tvrtke i nekretnine tražeći sklonište od pucnjave“, rekli su iz ureda šerifa okruga Beaufort na X-u.

Četiri osobe pronađene mrtve

"Ovo je tragičan i težak incident za sve. Molimo vas za strpljenje dok nastavljamo istragu ovog incidenta. Naše misli su sa svim žrtvama i njihovim voljenima", dodali su.

Četiri osobe pronađene su mrtve na mjestu događaja, dok je najmanje 20 drugih zadobilo ozljede u masovnoj pucnjavi. Među ranjenima, četiri su i dalje u kritičnom stanju u lokalnim bolnicama. Identitet žrtava nije objavljen.

"Potpuno mi je slomljeno srce", napisala je američka zastupnica Nancy Mace na X-u nakon pokolja.

"Naše molitve su uz žrtve, njihove obitelji i sve pogođene ovim strašnim činom nasilja.“

Pucnjava nakon utakmice i na proslavi mature

Ovaj stravičan incident dogodio se u Južnoj Karolini nakon još jednog oružanog napada na proslavi mature u srednjoj školi u Mississippiju.

Dva odvojena napada na suprotnim krajevima države u petak navečer rezultirala su s najmanje osam smrtnih slučajeva i brojnim ozljedama. Šest osoba izgubilo je život u centru Lelanda nakon utakmice srednjoškolskog nogometa u regiji delte Mississippija na zapadnom rubu države, potvrdio je okružni mrtvozornik.

Mrtvozornik okruga Washington La'Quesha Watkins izdao je izjavu u kojoj potvrđuje da su četiri osobe poginule na mjestu događaja, dok su dvije podlegle ozljedama u bolnici. Otprilike 20 ljudi zadobilo je ozljede u pucnjavi koja se dogodila nakon što su se gledatelji okupili u centru grada nakon utakmice, kako je izvijestio državni senator Derrick Simmons.

POGLEDAJTE VIDEO: Krvavi tjedan u Siriji: 700 mrtvih, pucnjava ne prestaje unatoč objavi primirja