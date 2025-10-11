Krvavi napad na tržnici: Usred dana iz pištolja ranio najmanje troje ljudi

U njemačkom gradu Gießenu u subotu poslijepodne došlo je do pucnjave u kojoj su, prema prvim informacijama, ozlijeđene tri osobe. Incident se dogodio oko 15 sati na gradskoj tržnici, piše Bild.

"Nema smrtnih slučajeva. Trenutno ne mogu komentirati težinu ozljeda", rekao je glasnogovornik policije.

Okolnosti napada i dalje su nepoznate. Policija je osumnjičenog uhitila četiri i pol sata nakon incidenta, a radi se o muškarcu koji je od ranije poznat policiji.

Prema policiji, nije postojala opasnost za građane, a navodi se da je u napadu najvjerojatnije korišten pištolj ili revolver.

POGLEDAJTE VIDEO: Preko noći ostali bez svega: Požar im progutao kuću, a hladnoća ide...