TUGA /

Šok u Australiji: UFC-ov borac nasmrt upucan dok je šetao gradom

Šok u Australiji: UFC-ov borac nasmrt upucan dok je šetao gradom
×
Foto: Luis Louro/panthermedia/profimedia

Unatoč najboljim naporima lokalnih hitnih službi, Mokhtarian je preminuo nakon što je upucan u gornji dio trupA

8.10.2025.
19:42
Sportski.net
Luis Louro/panthermedia/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Australski UFC borac Suman Mokhtarian upucan je u Sydneyu u okršaju bandi. Mokhtarian, koji je imao 33 godine, navodno je ustrijeljen u srijedu navečer dok je "šetao" prigradskom ulicom u zapadnom Sydneyju u Australiji, prenosi Daily Telegraph.

Unatoč najboljim naporima lokalnih hitnih službi, Mokhtarian je preminuo nakon što je upucan u gornji dio trupa. Nagađa se da je Mokhtarian navodno bio namjeravana žrtva pucnjave u borilačkoj dvorani Australian Top Team u Wentworthvilleu u veljači 2024. godine. Nakon što je preživio incident, planirani MMA događaj u kojem je Mokhtarian sudjelovao otkazan je u travnju nakon što se pojavio strah od još jednog potencijalnog pokušaja da mu se oduzme život.

 

 

Sve novosti o UFC-u čitajte na portalu Net.hr.

Mokhtarian se posljednji put borio na UFC događaju 2018. godine kada ga je Sodiq Yusuff pobijedio u Adelaideu. Zatim ga je u drugoj UFC borbi 2019. pobijedio Seung Woo Choi u Busanu u Južnoj Koreji.

Ukupno je Mokhtarian imao omjer osam pobjeda i dva poraza u 10 profesionalnih borbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je ravno ulasku u UFC! Pogledajte kako je plavi tim otplesao svoju točku

UfcMma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUGA /
Šok u Australiji: UFC-ov borac nasmrt upucan dok je šetao gradom