Šok u Australiji: UFC-ov borac nasmrt upucan dok je šetao gradom
Unatoč najboljim naporima lokalnih hitnih službi, Mokhtarian je preminuo nakon što je upucan u gornji dio trupA
Australski UFC borac Suman Mokhtarian upucan je u Sydneyu u okršaju bandi. Mokhtarian, koji je imao 33 godine, navodno je ustrijeljen u srijedu navečer dok je "šetao" prigradskom ulicom u zapadnom Sydneyju u Australiji, prenosi Daily Telegraph.Unatoč najboljim naporima lokalnih hitnih službi, Mokhtarian je preminuo nakon što je upucan u gornji dio trupa. Nagađa se da je Mokhtarian navodno bio namjeravana žrtva pucnjave u borilačkoj dvorani Australian Top Team u Wentworthvilleu u veljači 2024. godine. Nakon što je preživio incident, planirani MMA događaj u kojem je Mokhtarian sudjelovao otkazan je u travnju nakon što se pojavio strah od još jednog potencijalnog pokušaja da mu se oduzme život.
🚨| Former UFC fighter Suman Mokhtarian has been shot and killed in a suspected gang-related attack in northwest Sydney on Wednesday evening.— MMA Orbit (@mma_orbit) October 8, 2025
[via @dailytelegraph]
He was just 33 years old.
Rest in peace, Suman. ❤️🙏 pic.twitter.com/mBsDrIeqzg
Sve novosti o UFC-u čitajte na portalu Net.hr.
Mokhtarian se posljednji put borio na UFC događaju 2018. godine kada ga je Sodiq Yusuff pobijedio u Adelaideu. Zatim ga je u drugoj UFC borbi 2019. pobijedio Seung Woo Choi u Busanu u Južnoj Koreji.
Ukupno je Mokhtarian imao omjer osam pobjeda i dva poraza u 10 profesionalnih borbi.
POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je ravno ulasku u UFC! Pogledajte kako je plavi tim otplesao svoju točku