Šok u Australiji: UFC-ov borac nasmrt upucan dok je šetao gradom

Australski UFC borac Suman Mokhtarian upucan je u Sydneyu u okršaju bandi. Mokhtarian, koji je imao 33 godine, navodno je ustrijeljen u srijedu navečer dok je "šetao" prigradskom ulicom u zapadnom Sydneyju u Australiji, prenosi Daily Telegraph.

Unatoč najboljim naporima lokalnih hitnih službi, Mokhtarian je preminuo nakon što je upucan u gornji dio trupa. Nagađa se da je Mokhtarian navodno bio namjeravana žrtva pucnjave u borilačkoj dvoraniu veljači 2024. godine. Nakon što je preživio incident, planirani MMA događaj u kojem je Mokhtarian sudjelovao otkazan je u travnju nakon što se pojavio strah od još jednog potencijalnog pokušaja da mu se oduzme život.

Mokhtarian se posljednji put borio na UFC događaju 2018. godine kada ga je Sodiq Yusuff pobijedio u Adelaideu. Zatim ga je u drugoj UFC borbi 2019. pobijedio Seung Woo Choi u Busanu u Južnoj Koreji.

Ukupno je Mokhtarian imao omjer osam pobjeda i dva poraza u 10 profesionalnih borbi.

