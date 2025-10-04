U pucnjavi u Švedskoj ozlijeđeno šestero tinejdžera: Napadač ima samo 14 godina?

Najmanje šestero ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila u noći na subotu u švedskom gradu Gävleu koji je udaljen oko 170 kilometara od Stochloma.

Prema prvim informacijama ozlijeđeni su u dobi između 15 do 18 godina, a vjeruje se da napadač ima tek 14 godina, piše švedski list Expressen.

'Ne iznenađuje me ovaj događaj'

Pucnjava se dogodila u prometnoj ulici gdje se nalaze kafići i restorani, a jedan od svjedoka kaže da ljudi u početku nisu shvatili što se događa.

"Bio sam u baru za šankom i htio si naručiti piće kada sam primijetio komešanje u baru. Nisam čuo zvukove pucnjave jer je muzika bila glasna, a onda sam u pubu vidio jednog od ozlijeđenih", ispričao je Joakim Vikström (28).

Kada je izašao iz bara vidio je i ostale ozlijeđene. Događaj opisuje kao 'nadrealan', ali kaže i da ga ne iznenađuje.

"S obzirom na to kako se situacija u državi razvija, ovo je nešto što ti je uvijek negdje na umu kad izlaziš – da se ovako nešto može dogoditi", rekao je Vikström.

Policija ne sumnja na terorizam

U tijeku je preliminarna istraga kojom će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

"Trenutačno ne možemo ulaziti u moguće teorije o tome što se dogodilo. Ne vjerujemo da je čin povezan s terorizmom", rekao je policijski glasnogovornik Tobias Ahlén-Svalbro i dodao da ne postoji opasnost za građane.

