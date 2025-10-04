HOROR NA ULICI /

U pucnjavi u Švedskoj ozlijeđeno šestero tinejdžera: Napadač ima samo 14 godina?

U pucnjavi u Švedskoj ozlijeđeno šestero tinejdžera: Napadač ima samo 14 godina?
×
Foto: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/shutterstock Editorial/profimedia

Prema prvim informacijama ozlijeđeni su u dobi između 15 do 18 godina, a vjeruje se da napadač ima tek 14 godina

4.10.2025.
11:45
danas.hr
Kristian Tuxen Ladegaard Berg/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje šestero ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila u noći na subotu u švedskom gradu Gävleu koji je udaljen oko 170 kilometara od Stochloma. 

Prema prvim informacijama ozlijeđeni su u dobi između 15 do 18 godina, a vjeruje se da napadač ima tek 14 godina, piše švedski list Expressen.

'Ne iznenađuje me ovaj događaj' 

Pucnjava se dogodila u prometnoj ulici gdje se nalaze kafići i restorani, a jedan od svjedoka kaže da ljudi u početku nisu shvatili što se događa.

"Bio sam u baru za šankom i htio si naručiti piće kada sam primijetio komešanje u baru. Nisam čuo zvukove pucnjave jer je muzika bila glasna, a onda sam u pubu vidio jednog od ozlijeđenih", ispričao je Joakim Vikström (28).

Kada je izašao iz bara vidio je i ostale ozlijeđene. Događaj opisuje kao 'nadrealan', ali kaže i da ga ne iznenađuje.

"S obzirom na to kako se situacija u državi razvija, ovo je nešto što ti je uvijek negdje na umu kad izlaziš – da se ovako nešto može dogoditi", rekao je Vikström.

Policija ne sumnja na terorizam

U tijeku je preliminarna istraga kojom će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

"Trenutačno ne možemo ulaziti u moguće teorije o tome što se dogodilo. Ne vjerujemo da je čin povezan s terorizmom", rekao je  policijski glasnogovornik Tobias Ahlén-Svalbro i dodao da ne postoji opasnost za građane. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kapetanica Morana Miljanović s broda Shireen: "Izrael krši međunarodno pravo desetljećima!"

švedskaPucnjavaOzlijeđeni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR NA ULICI /
U pucnjavi u Švedskoj ozlijeđeno šestero tinejdžera: Napadač ima samo 14 godina?