Smrtonosna infekcija u klinici za majku i dijete: Jedno novorođenče preminulo, još dvoje zaraženo

U jednoj bolnici u njemačkom Bremenu preminulo je nedonošče nakon infekcije uzrokovane bakterijom Serratia marcescens.

Bakterija je u posljednja dva tjedna otkrivena kod još dvije bebe na odjelu intenzivne njege Centra za majku i dijete klinike Bremen-Mitte.

Jedno je novorođenče zaraženo, ali u stabilnom stanju, dok je kod trećeg djeteta potvrđena prisutnost bakterije bez simptoma bolesti.

Bakterija inače nije opasna za djecu

Glasnogovornica klinike pojasnila je da se Serratia marcescens inače uspješno liječi antibioticima i u pravilu ne predstavlja opasnost za zdravu djecu ili odrasle osobe.

Međutim, situacija je potpuno drugačija na odjelima neonatologije. Kod prijevremeno rođenih beba, čiji imunološki sustav nije razvijen, ova bakterija može izazvati kobne infekcije krvi ili pluća.

Uvedene hitne mjere

Uprava bolnice odmah je reagirala kako bi spriječila daljnje širenje unutar odjela koji raspolaže s ukupno dvanaest mjesta za najosjetljiviju nedonoščad.

Zaražena djeca su odmah izolirana i odvojena od ostalih pacijenata, a u cijelom objektu uvedene su dodatne higijenske kontrole i rigorozna testiranja okoliša. Uz to, provodi se kontinuirana edukacija, dodatno savjetovanje i obuka za roditelje kako bi se rizik smanjio na minimum.

Svi koraci provode se u stalnoj suradnji s nadležnim zdravstvenim službama, a ohrabruje činjenica da daljnja testiranja za sada nisu pokazala nove slučajeve zaraze.

Iz klinike su izrazili duboku sućut roditeljima preminule bebe uz naglasak da cijelu situaciju shvaćaju krajnje ozbiljno.

