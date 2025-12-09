Nakon razornog potresa od 7,6 stupnjeva, prijeti im 'megapotres': 'Budite spremni'

Japanske vlasti izdale su upozorenje na "megapotres" nakon što je razorni potres magnitude 7,6 pogodio sjeverni Japan u ponedjeljak u 23.15 sati po lokalnom vremenu. Potres je izazvao cunami, a na pacifičkoj obali ozlijeđeno je 23 ljudi. Jedna od njih je teško ozlijeđena. Nekoliko osoba ozlijeđeno je u hotelu u Hachinoheu, a muškarac u Tohokuu lakše je ozlijeđen kada je njegov automobil upao u rupu, piše Daily Mail.

Šteta se još uvijek procijenjuje.

"Nikad nisam doživio tako snažan potres", rekao je vlasnik trgovine Nobuo Yamada javnoj televiziji u gradu Hachinohe u prefekturi Aomori, dodajući da su srećom dalekovodi još uvijek u funkciji.

Cunami do 60 cm izmjeren je u luci Kuji u prefekturi Iwate, južno od Aomorija, a razine cunamija do 50 centimetara pogodile su i druge obalne zajednice u regiji, priopćila je Japanska meteorološka agencija. Prema prvim informacijama najavljivan je cunami od tri metra. Stanovnicima je rečeno da se odsele na viša područja ili potraže sklonište dok se upozorenja ne ukinu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Budite spremni'

Agencija za nuklearnu regulaciju izjavila je da se oko 450 litara vode izlilo iz područja za hlađenje istrošenog goriva u postrojenju za preradu goriva Rokkasho u Aomoriju, ali da je razina vode ostala unutar normalnog raspona i da nema sigurnosne zabrinutosti.

Meteorološka agencija izdala je upozorenje o mogućim naknadnim potresima u nadolazećim danima. Navela je da postoji blagi porast rizika od potresa magnitude 8 i mogućeg cunamija duž sjeveroistočne obale Japana od Chibe, istočno od Tokija, do Hokkaida. Agencija je pozvala stanovnike 182 općine u tom području da prate svoju pripravnost za hitne slučajeve u nadolazećem tjednu.

Sjeverno od japanske obale 2011. godine pogodio je potres i tsunami magnitude 9,0 u kojima je poginulo gotovo 20.000 ljudi i uništena nuklearna elektrana Fukushima Daiichi.

"Morate se pripremiti, pretpostavljajući da bi se takva katastrofa mogla ponoviti", rekao je Satoshi Harada, dužnosnik odjela za potrese i vulkane meteorološke agencije.

U utorak ujutro u 6.20 sati vlasti su ukinule sva upozorenja na cunami za pacifičku obalu na sjeveru Japana, izvijestio je NHK.

Američki geološki zavod izvijestio je o još jednom potresu magnitude 5,1, rano u utorak, oko 122 kilometra južno od Honcha, na dubini od 35 kilometara.

POGLEDAJTE VIDEO: Afganistan u paklu potresa, zbrajaju se žrtve: 'Umro je pod ruševinama, i to tek što se oženio'