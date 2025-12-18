FREEMAIL
SENZACIJA U NJEMAČKOJ /

Prvi put nakon 35 godina rođene jednojajčane trojke: 20 stručnjaka sudjelovalu u porodu

Prvi put nakon 35 godina rođene jednojajčane trojke: 20 stručnjaka sudjelovalu u porodu
Foto: Rtl Danas

Svaki od njih težio je manje od tisuću grama, stoga su odmah smješteni na jedinicu intenzivne skrbi. Klinika navodu da danas sva trojica mogu samostalno disati i piti majčino mlijeko

18.12.2025.
9:26
Andrea Vlašić
Rtl Danas
U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Dresdenu dogodio se izuzetno rijedak porod. Naime, riječ je o jednojajčanoj trojci, što se ondje nije dogodilo već 35 godina, a šanse za takvu trudnoću su 1 naprema 600.000. 

Trojke su rođene carskim resom, ali s jako malom težinom. Trenutačno se uspješno oporavljaju i danas napokon samostalno dišu, piše Fenix Magazin.

Njihova majka, Synthia (29), rodila je trojke još 7. studenog. Ovakva vrsta trudnoće nastaje kada se oplođena jajna stanica prvo podijeli jednom, a zatim još jednom, pri čemu se razvijaju tri genetski potpuno identična djeteta.

Levi, Bernie i Hardy

Na porodu je sudjelovalo 20 stručnjaka, od liječnika i primalja do anesteziologa, koji su carskim rezom na svijet donijeli Levija, Bernija i Hardyja. Svaki od njih težio je manje od tisuću grama, stoga su odmah smješteni na jedinicu intenzivne skrbi. Klinika navodu da danas sva trojica mogu samostalno disati i piti majčino mlijeko. Uspješno su se popeli na težinu od 2.200 grama.

"Takva trudnoća nije povezana samo s povećanim rizikom spontanog pobačaja i prijevremenog poroda, već i s izrazito povećanim rizikom od fetalnih komplikacija", objasnio je dr. Matej Komár.

Prema riječima dugogodišnje liječnice u rodilištu, posljednji slučaj rođenja jednojajčanih trojki u Dresdenu je zabilježen prije otprilike 35 godina. Sveučilišna klinička bolnica i Dresdenu jedini je perinatalni centar najviše razine skrbi u tom dijelu Njemačke, te nudi maksimalnu sigurnost za majke prije, tijekom i nakon poroda. U bolnici je tijekom prošle godine rođeno 87 djece, s manje od 1,5 kilograma, dok ih je ove zasad rođeno 86.

TrojkePorodDresdenčudo
