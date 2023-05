Čini se da su mnogi korisnici društvenih mreža diljem svijeta u posljednjih nekoliko godina postali 'umorni' od neprestanog provjeravanja vijesti i obavijesti. Mreže koje su do sada bile najkorištenije, poput Facebooka, Instagrama i Twittera, bilježe konstantan pad broja novih korisnika, kao i manje interakcija i objava na dnevnoj bazi. Jedina iznimka je TikTok koji i dalje bilježi veliki broj potpuno novih korisnika, prvenstveno u SAD-u i diljem Azije.

Umoran od online 'popularnosti'

Posljednje praćenje u SAD-u pokazuje da je društvena mreža Twitter, koja se smatrala "ozbiljnom" jer je koriste mnogi političari, šefovi država i organizacija diljem svijeta, zabilježila pad aktivnosti od 20 do 25 posto korisnika. Stručnjaci to pripisuju brojnim promjenama koje je uveo novi vlasnik mreže Elon Musk. Nakon što je početkom ove godine Musk preuzeo Twitter, promijenjen je izvorni kod same mreže (softver na kojem se temelji njezin rad) pa se sada tweetovi i objave 'serviraju' na drugačiji način. Musk je napravio i neke vrlo kontroverzne poteze, poput vraćanja računa velikog broja desničarskih organizacija i pojedinaca. Također, na Twitteru je primjetan sve veći broj 'reklamnih' objava - tekstova koji su zapravo reklame ili neka vrsta marketinga.

Bivši CEO Twittera Jack Dorsey sada ima vlastitu društvenu mrežu i aplikaciju pod nazivom 'Blue Sky'. Mreža sebe naziva 'decentraliziranom', s 'izvornim kodom koji je otvoren zajednici' (open source code). Mreža još uvijek nije dostupna globalno, a za njezino korištenje potrebna je 'pozivnica', a način funkcioniranja vrlo je sličan Twitteru, s istaknutom sekcijom 'Discover' koja nudi objave koje bi vas mogle zanimati.

Amerika vs. TikTok

Američka savezna država Montana prva je službeno zabranila korištenje TikToka. Nakon gotovo dvije godine sličnih zabrana koje su najavili zakonodavci u SAD-u, guverner Montane Greg Gianforte potpisao je izvršnu naredbu o zabrani korištenja aplikacije. Prošle su godine Pentagon, FBI i druge američke savezne agencije zabranile korištenje TikToka na službenim uređajima, a svim zaposlenicima savjetovali da ga ne koriste ni na svojim osobnim pametnim telefonima. Međutim, nije jasno kako će Montana moći provesti ovu zabranu, budući da je područje interneta i telekomunikacija pod jurisdikcijom Federalne komisije za komunikacije (FCC). TikTok je već dugo u centru pažnje diljem svijeta, a mnogi pozivaju na njegovu zabranu navodeći kao razlog 'strah od kineske špijunaže' (iza TikToka stoji kineska tvrtka Byte Dance).

'Sadržaj TikTok vodea je vrlo diskutabilan'

Umjetnica Ana Cvejić navodi da su mišljenja o TikToku podijeljena i u ovim područjima: "TikTok kao društvena mreža, za razliku od drugih, možda ima manje ograničenja slobode od 'Meta' platformi. Da bi se razlikovao od ostalih društvenih mreža, u trenutku nastanka nudio je nešto sasvim drugačije - snimanje kratkih videa. Možda je zato postao omiljen kod ljudi, pogotovo kod mladih, jer je drugačiji, iako je sadržaj tih videa vrlo diskutabilan, jer, iskreno, možete vidjeti svakakve gluposti."

"Nekako imate dojam da vam mora biti jako dosadno snimati sve i svašta, a onda gubiti vrijeme gledajući te iste gluposti. Naravno, na TikToku ima korisnih sadržaja, ali oni su valjda u manjini. Nemam račun na TikTok-u, jednostavno nemam vremena za svaku društvenu mrežu koja mi se ponudi, a nije mi ni potrebna, a ne zaboravimo da prilikom kreiranja računa na svakoj društvenoj mreži ostavljamo svoje podatke. S obzirom na to da Tik Tok unazad nekoliko godina dovodi u izravnu vezu sa samoubojstvima nekih korisnika, možda bi administratori ove mreže ipak trebali malo ograničiti sadržaj", dodaje Cvejić.

I Indija je zadala veliki udarac TikToku

Zabrane TikToka u SAD-u nisu prvi takav slučaj. Naime, Indija je 2020. godine potpuno zabranila ovu društvenu mrežu, kao i velik broj drugih kineskih aplikacija. Indijska državna regulatorna agencija tada je izjavila da 'TikTok predstavlja neprihvatljivo visoku razinu prijetnje privatnosti korisnika'. Ovo je značajan udarac za 'Byte Dance', imajući u vidu da je Indija najbrže rastuće svjetsko tržište za pametne telefone, računala i online oglašavanje - mjesečno je aktivno oko 470 milijuna ljudi, uz godišnji rast od čak 4,2 posto. Prošle je godine u Indiji prodano više od 200 milijuna novih pametnih telefona, au idućih pet godina očekuje se da će postati najveće mobilno tržište na svijetu.