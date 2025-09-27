Najmanje 25 ljudi umrlo od 'lažne votke': Uhićena odgojiteljica u vrtiću

Najmanje je 25 ljudi umrlo je nakon što su popili boce votke s dodatkom metanola u ruskoj Lenjingradskoj oblasti. U tijelima preminulih pronađene su povišene razine metanola. "Sudsko-medicinski pregled tijela šestero preminulih osoba otkrio je visoke ili smrtonosne razine metanola", priopćilo je glavno rusko istražno tijelo.

Prema ruskim vijestima, zaplijenjeno je više od 1000 litara krivotvorenog alkohola. Odgojiteljica u vrtiću, Olga Stepanova (60) optužena je da je opskrbljivala muškarca pićem koji je potom prodavao lažnu votku za 90 penija po boci. Navodno je među mrtvima i njegova supruga, piše The Sun.

Policija je, kako se saznaje, uhitila još osam osumnjičenika za kućnu proizvodnju i distribuciju smrtonosnog lažnog alkohola.

Koristi se u sredstvima za čišćenje i antifrizu

Metanol je vrsta alkohola koja se često nalazi u sredstvima za čišćenje, gorivu i antifrizu. Sličan je etanolu, koji se koristi za alkoholna pića, ali je otrovniji za ljude jer se u tijelu pretvara u mravlju kiselinu.

Čak i mala količina može poremetiti vaš sustav, uzrokovati probleme s vidom, trajno oštećenje središnjeg živčanog sustava ili, u ekstremnim slučajevima, smrt.

Budući da je bez okusa i ima samo slab miris, nemoguće je utvrditi sadrži li piće metanol. Alkohol se može kontaminirati metanolom ako je loše proizveden.

Jeftina alkoholna pića

Kemikalija se ponekad koristi i u krivotvorenom ili domaćem alkoholu kako bi se smanjili troškovi, što znači da će se najvjerojatnije pojaviti u sumnjivim lokalnim alkoholnim pićima ili jeftinim koktelima.

Trovanje metanolom poznati je problem s jeftinim alkoholnim pićima u jugoistočnoj Aziji gdje se svake godine otruju stotine ljudi, prema podacima dobrotvorne organizacije "Liječnici bez granica" (MSF).

Već 30 ml metanola može biti smrtonosno za ljude, ali trovanje se može liječiti ako se otkrije 10 do 30 sati nakon konzumiranja sumnjivog alkohola.

Završili u zatvoru

Jeftina domaća žestoka pića koja koriste alkoholne nadomjestke i dalje su široko dostupna, posebno u ruralnim područjima s niskim životnim standardom i gdje je cijena votke previsoka.

Ranije ovog tjedna, tužitelji su osudili dvije osobe na gotovo 10 godina zatvora zbog proizvodnje i prodaje krivotvorenog pića od jabukovače koje je 2023. godine ubilo 50 ljudi.

A 2016. godine više od 60 ljudi umrlo je u Irkutsku u Sibiru nakon što su popili krijumčareno ulje za kupanje koje je sadržavalo metanol.

