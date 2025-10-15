Plamen u nekoliko minuta progutao autobus: Živo izgorjelo 20 ljudi, još 15 ozlijeđeno

Najmanje 20 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio autobus na sjeveru Indije u utorak. Sumnja se da je požar izazvao kratki spoj.

Autobus s 35 do 50 putnika krenuo jenekoliko minuta ranije iz Jaisalmera prema Jodhpuru u državi Rajasthan kada je izbio požar, rekao je za Associated Press lokalni zastupnik vladajuće stranke Mahant Pratap Puri.

"Putnici nisu imali vremena izaći iz autobusa jer se požar brzo širio", rekao je Puri.

Tijela 19 putnika izvučena su iz autobusa, dok je jedna osoba podlegla opeklinama na putu do bolnice, rekao je Puri. Najmanje 15 putnika teško je ozlijeđeno i primljeno u bolnicu na liječenje.

Nisu imali vremena napustiti autobus

Dim se počeo širiti iz stražnjeg dijela vozila zbog sumnje na kratki spoj jedva pet minuta nakon što je napustilo Jaisalmer, rekao je Puri. Vozač je uspio zaustaviti autobus uz cestu u blizini vojne postaje, ali u roku od nekoliko trenutaka plamen je progutao vozilo.

Bio je to novi autobus s punim punjenjem plina za klimatizaciju. Postojala su samo jedna vrata za ulazak i izlazak. Nažalost, putnici koji su sjedili na stražnjem dijelu nisu mogli doći do izlaza i živi su izgorjeli“, rekao je Puri, koji je bio na mjestu događaja dok su lokalne vlasti i vojni dužnosnici pokrenuli akciju spašavanja.

Lokalna vlast uputila je apel za informacije od rodbine kako bi se potvrdio identitet žrtava i planirala je identificirati posmrtne ostatke pomoću DNK dokaza.

Odšteta od 1940 eua po životu

Premijer Narendra Modi i najviši izabrani dužnosnik Rajasthana, Bhajan Lal Sharma, izrazili su sućut ožalošćenim obiteljima. Rekao je da je "shrvan gubitkom života", pa najavio da će obitelji žrtava dobiti odštetu od 200 tisuća rupija (oko 1940 eura).

Indija, najmnogoljudnija zemlja na svijetu, poznata je po iznimno niskoj sigurnosti na cestama, piše agencije France Presse.

Prema najnovijim dostupnim podacima, 2023. godine je na indijskim cestama zabilježeno više od 480 tisuća nesreća, što je rezultiralo s gotovo 173 tisuća smrtnih slučajeva i 463 tisuća ozljeda.

