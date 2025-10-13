Autobus se strovalio u provaliju: Poginulo 42 ljudi, među njima sedmero djece

Autobus je skrenuo s ceste i strmoglavio se niz nasip na strmom planinskom prijevoju na sjeveru Južne Afrike, pri čemu je poginulo najmanje 42 ljudi, a još 49 putnika je ozlijeđeno, priopćile su vlasti u ponedjeljak, piše AP.

AT least 42 people, including Zimbabweans, have died in a horrific bus accident on the N1 freeway outside Makhado (formerly Louis Trichardt) in South Africa’s Limpopo Province. pic.twitter.com/MNv9TeKmZ6 — National FM (@NationalFM3) October 13, 2025

Nesreća se dogodila oko 18 sati u nedjelju na autocesti N1 u blizini grada Louis Trichardt, oko 400 kilometara sjeverno od glavnog grada Pretorije.

Ministarstvo prometa priopćilo je da je među žrtvama sedmero djece, 17 muškaraca i 18 žena.

Dijete helikopterom prevezeno u bolnicu

Navodi se da je šest osoba teško ozlijeđeno, a još 31 ima teške ozljede te su prevezeni u nekoliko bolnica. Jedno teško ozlijeđeno dijete helikopterom je prevezeno u bolnicu, priopćilo je ministarstvo.

Slike koje su objavile vlasti prikazuju plavi autobus kako leži naopako u nasipu, a spasioci ispod njega pokušavaju izvući preživjele i žrtve. Vlada pokrajine Limpopo izjavila je da su spasilačke operacije nastavljene do kasno u nedjelju navečer.

Autobus je putovao za Zimbabve i prevozio je državljane Zimbabvea i Malavija. Uzrok nesreće nije poznat.

Simon Zwane, glasnogovornik Korporacije za upravljanje cestovnim prometom, rekao je za južnoafrički medij News24 da su vlasti potvrdile 42 smrtna slučaja, ali da još uvijek provjeravaju broj mrtvih i ozlijeđenih.

