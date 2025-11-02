Na TikToku se širi snimka 'genijalnog' trika protiv radara, ali odvjetnici upozoravaju: 'To je kazneno djelo'

Na društvenim mrežama širi se savjet kako vozači mogu izbjeći kazne za prebrzu vožnju. Dovoljno je staviti naljepnicu u obliku jesenskog lista na registarske tablice. Ideja je da list djelomično prekrije broj, čineći ga nečitljivim na fotografiji s radara.

No, kako upozoravaju pravnici i stručnjaci za promet, inventivna ideja mogla bi dovesti do zatvora, prenosi Fenix.

Odvjetnik dr. Veaceslav Ghendler za austrijski Kurier objašnjava:

"Ako vam povjeruju da je list slučajno pao, to je prekršaj. U suprotnom - to je kazneno djelo", objasnio je.

Prema njemačkom Zakonu o cestovnom prometu, svako namjerno mijenjanje, prekrivanje ili uklanjanje registarskih oznaka predstavlja kazneno djelo. Kazna može biti do godinu dana zatvora ili novčana kazna do 65 eura.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I blato može dovesti do kazne

Čak i prljavština, snijeg, blato ili insekti koji zaklanjaju broj mogu dovesti do kazne, jer vozač odgovara za to da je tablica uvijek jasno čitljiva. ADAC savjetuje da se u slučaju oštećenja ili nečitljivosti tablica odmah zatraže nove.

@lisasinclair54 Thank me later 😉😂 Never speed 🛑 Disclaimer I do not drive around with this leaf for legal reasons 🤭 ♬ original sound - Life lately 💕

Moderne kamere i radarski sustavi snimaju vozila iz više kutova, pa čak i djelomično prekrivene tablice mogu automatski prepoznati. Trik s listom, osim što je protuzakonit, ni ne funkcionira.

Umjesto trikova, pravnici savjetuju poznavanje pravila: radar ne smije stajati neposredno iza prometnog znaka koji ograničava brzinu - osim kod škola ili opasnih križanja. Ovisno o saveznoj pokrajini, minimalna udaljenost mora biti između 75 i 200 metara.

Najbolji savjet, ipak, dao je jedan korisnik TikToka ispod videa:

"Ako ne želiš kaznu – poštuj ograničenje", napisao je jedan ispod videa.

Hrvatski sudovi ne prihvaćaju ni objašnjenja o slučajnom zaprljanju zbog kiše, blata ili snijega. I vozači i vlasnici vozila odgovorni su osigurati da pločice budu čiste, čitljive i postavljene na propisano mjesto, jer je to zakonska obveza čije kršenje može dovesti do novčanih kazni koje dosežu gotovo 2000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija najavile veće kazne, evo za koje prometne prekršaje će vas još više opaliti po džepu