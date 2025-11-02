Na TikToku se širi snimka 'genijalnog' trika protiv radara, ali odvjetnici upozoravaju: 'To je kazneno djelo'
Moderne kamere i radarski sustavi snimaju vozila iz više kutova, pa čak i djelomično prekrivene tablice mogu automatski prepoznati
Na društvenim mrežama širi se savjet kako vozači mogu izbjeći kazne za prebrzu vožnju. Dovoljno je staviti naljepnicu u obliku jesenskog lista na registarske tablice. Ideja je da list djelomično prekrije broj, čineći ga nečitljivim na fotografiji s radara.
No, kako upozoravaju pravnici i stručnjaci za promet, inventivna ideja mogla bi dovesti do zatvora, prenosi Fenix.
Odvjetnik dr. Veaceslav Ghendler za austrijski Kurier objašnjava:
"Ako vam povjeruju da je list slučajno pao, to je prekršaj. U suprotnom - to je kazneno djelo", objasnio je.
Prema njemačkom Zakonu o cestovnom prometu, svako namjerno mijenjanje, prekrivanje ili uklanjanje registarskih oznaka predstavlja kazneno djelo. Kazna može biti do godinu dana zatvora ili novčana kazna do 65 eura.
I blato može dovesti do kazne
Čak i prljavština, snijeg, blato ili insekti koji zaklanjaju broj mogu dovesti do kazne, jer vozač odgovara za to da je tablica uvijek jasno čitljiva. ADAC savjetuje da se u slučaju oštećenja ili nečitljivosti tablica odmah zatraže nove.
Moderne kamere i radarski sustavi snimaju vozila iz više kutova, pa čak i djelomično prekrivene tablice mogu automatski prepoznati. Trik s listom, osim što je protuzakonit, ni ne funkcionira.
Umjesto trikova, pravnici savjetuju poznavanje pravila: radar ne smije stajati neposredno iza prometnog znaka koji ograničava brzinu - osim kod škola ili opasnih križanja. Ovisno o saveznoj pokrajini, minimalna udaljenost mora biti između 75 i 200 metara.
Najbolji savjet, ipak, dao je jedan korisnik TikToka ispod videa:
"Ako ne želiš kaznu – poštuj ograničenje", napisao je jedan ispod videa.
Hrvatski sudovi ne prihvaćaju ni objašnjenja o slučajnom zaprljanju zbog kiše, blata ili snijega. I vozači i vlasnici vozila odgovorni su osigurati da pločice budu čiste, čitljive i postavljene na propisano mjesto, jer je to zakonska obveza čije kršenje može dovesti do novčanih kazni koje dosežu gotovo 2000 eura.
