Na horizontu se nazire globalni sukob, zna se i zašto: 'Nitko nam neće govoriti što da radimo'

Kineski predsjednik Xi Jinping u petak je predstavio Peking kao predvodnika novog globalnog poretka umjetne inteligencije, koristeći ⁠najveću kinesku tehnološku konferenciju za promicanje tehnologije otvorenog koda i osporavanje utjecaja SAD-a na pravila koja reguliraju brzorastući sektor.

U govoru na svečanom otvaranju Svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji (WAIC) u Šangaju, Xi je pozvao zemlje da 'iskoriste rijetku i povijesnu priliku' umjetne inteligencije otvorenog koda te se obvezao pomoći zemljama u razvoju u izgradnji kapaciteta umjetne inteligencije, upozoravajući na pojavu 'novih povijesnih nepravdi' zbog nejednakog pristupa tehnologiji.

Ove primjedbe su predstavljale Xijevu najjasniju artikulaciju kineske ambicije da oblikuje globalno upravljanje umjetnom inteligencijom, uokvirujući svoje modele otvorenog koda kao globalno javno dobro i pozicionirajući Peking kao alternativu Washingtonu u ključnom trenutku u utrci za tehnološkim vodstvom.

Foto: Andrew Harnik

Usporedba s izumom parnog stroja i električne energije

Uspoređujući značaj umjetne inteligencije s izumom parnog stroja i električne energije, Xi je iznio viziju u kojoj Kina dijeli tehnologiju i stručnost umjetne inteligencije sa zemljama diljem globalnog Juga, istovremeno predvodeći globalne napore za stvaranje standarda koji reguliraju ⁠nastajuću tehnologiju. U govoru je kineska koalicija za umjetnu inteligenciju predstavljena kao suparnik međunarodnoj inicijativi "Pax Silica" koju predvode SAD za osiguranje globalnih lanaca opskrbe umjetnom inteligencijom i kritičnim mineralima, iako je Xi izbjegao imenovanje Washingtona.

Njegovi komentari došli su u trenutku kada kineski modeli umjetne inteligencije otvorene težine brzo napreduju u odnosu na vlasničke sustave američkih tvrtki poput OpenAI-a i Anthropica.

Startup sa sjedištem u Pekingu, Moonshot AI, u petak je predstavio Kimi K3, koji je opisao kao najveći svjetski model umjetne inteligencije otvorene težine po broju parametara, mjesec dana nakon što je američka vlada naglo povukla Anthropicove modele umjetne inteligencije granične klase zbog sigurnosnih problema.

Xi je također pozvao da sustavi umjetne inteligencije ostanu pod ljudskom kontrolom i pozvao zemlje da uspostave mehanizme ranog upozorenja i reagiranja u hitnim slučajevima kako bi upravljale rizicima umjetne inteligencije, u svojim najjasnijim komentarima do sada o sigurnosti umjetne inteligencije.

Foto: Andy Wong

Xi upozorio na opasnosti autonomnih sustava umjetne inteligencije

Nadalje je pozvao na mjere zaštite od scenarija gubitka kontrole, upozoravajući na opasnosti koje predstavljaju autonomni sustavi umjetne inteligencije koji bi mogli izbjeći ljudski nadzor i kontrolu.

Xi je rekao da je Svjetska organizacija za suradnju u području umjetne inteligencije (WAICO), koju je osnovala Kina, a kojoj je u četvrtak pristupilo 29 zemalja članica, označila "prekretnicu u povijesti svjetskog razvoja umjetne inteligencije" i odgovorila na zahtjeve zemalja globalnog juga za većim sudjelovanjem u upravljanju umjetnom inteligencijom.

Kina će također pružiti obuku o umjetnoj inteligenciji i razviti centre za suradnju u području umjetne inteligencije sa zemljama BRICS-a, ASEAN-a, Latinske Amerike i Afričke unije, rekao je Xi, usklađujući kineske inicijative za diplomaciju umjetne inteligencije s glavnim blokovima globalnog juga gdje Kina već ima ogroman utjecaj.

Xijeva poruka je izjava, ali i upozorenje

"Xijeva poruka je jasna. Kina neće slijediti nikoga i u tehnologiji umjetne inteligencije i u standardima. Umjesto toga, Kina će predvoditi svijet u oba aspekta", rekao je George Chen, predsjednik odjela za digitalnu praksu u konzultantskoj tvrtki The Asia Group.

"Xijeva poruka je izjava, ali se može promatrati i kao upozorenje - Kina neće dopustiti nikome da Kini govori što da radi s umjetnom inteligencijom."

Skup od 17. do 20. srpnja održava se u trenutku kada se Washington i Peking pripremaju za svoje prve razgovore o umjetnoj inteligenciji na razini vlada pod administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, podižući WAIC iz industrijske izložbe u rani test kako Kina planira konkurirati za utjecaj na globalna pravila koja reguliraju umjetnu inteligenciju.

Foto: Andy Wong

SAD i Kina imaju različite poglede na umjetnu inteligenciju

Dvije sile iznijele su suprotstavljene vizije na dijalogu UN-a o umjetnoj inteligenciji prošli tjedan, gdje su američki dužnosnici tvrdili da bi pretjerana regulacija mogla ometati inovacije, dok je Kina promovirala svoje jeftine modele otvorenog koda kao alat za smanjenje globalnih razlika u pristupu umjetnoj inteligenciji.

Uz vodeće kineske tehnološke tvrtke, na WAIC-u sudjeluju glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kazahstanski predsjednik Kasim-Džomart Tokajev i tajlandski premijer Anutin Charnvirakul.