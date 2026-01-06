Muškarac preminuo nakon što je policija iskoristila papreni sprej: 'To je nesmrtonosno oružje'

Muškarac je preminuo u bolnici nakon što mu je pozlilo tijekom policijskog uhićenja u zapadnom dijelu Sydneya.

Kako je priopćila policija Novog Južnog Walesa, policijski službenici intervenirali su u jednoj kući u predgrađu Homebush oko 8.30 sati u ponedjeljak ujutro, nakon dojave o navodnom incidentu obiteljskog nasilja, piše The Guardian.

Tijekom pokušaja uhićenja muškarca (52) policija je upotrijebila OC sprej, poznat i kao papreni sprej. Nedugo potom muškarac je doživio zdravstveni kolaps. Hitna pomoć pružila mu je prvu pomoć na mjestu događaja, nakon čega je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu.

Nisu mu mogli pomoći

Unatoč naporima liječnika, muškarac je preminuo u ponedjeljak navečer.

Pokrenuta je istraga o kritičnom incidentu, koja će biti predmet neovisnog nadzora, a o svemu će biti sastavljeno izvješće za mrtvozornika. Slučaj je prijavljen i Povjerenstvu za nadzor rada policije (LECC).

Glavni povjerenik policije NSW-a Mal Lanyon izjavio je u utorak kako je prerano donositi zaključke o tome treba li policija prestati koristiti OC sprej.

"To je nesmrtonosno oružje"

"Upravo zato postoji istraga o kritičnom incidentu, kako bi se utvrdile sve okolnosti. Moguće je da je postojalo zdravstveno stanje koje je moglo biti pogoršano uporabom spreja", rekao je.

Dodao je kako je OC sprej nesmrtonosno sredstvo koje policija koristi kako bi osigurala sigurnost tijekom intervencija.

"Nažalost, jedna je osoba izgubila život. Sada je važno pustiti da se postupak provede do kraja i da mrtvozornik ima potpuni uvid", zaključio je Lanyon.

