TRAGEDIJA U LINZU /

Muškarac (88) ubio suprugu i kćer pa presudio sebi: Za sve je krivo nasljedstvo?

Muškarac (88) ubio suprugu i kćer pa presudio sebi: Za sve je krivo nasljedstvo?
Foto: X/ OSGINT/Screenshot

Na parkingu, gdje je bilo omogućeno kretanje samo u jednom pravcu, su se nalazila tijela, koja su svima pružala jezik prizor

7.5.2026.
17:10
Andrea Vlašić
X/ OSGINT/Screenshot
Dvostruko ubojstvo dogodilo se danas oko 13.30 sati ispred gostionice u Linzu. Naime, prema prvim informacijama, koje je dobio Kronen Zeitung, Austrijanac (90) je navodno upucao svoju suprugu (89) i kćer (61), a zatim presudio sebi.

Prema hitnim službama, nije bilo opasnosti za građane, oružje je zaplijenjeno na parkiralištu. Policija je postavila paravane i šatore. Područje je bilo opsežno ograđeno. Kako Kronen saznaje, iza krvavog zločina najvjerojatnije je bio spor oko nasljedstva. Također je pronađeno i oproštajno pismo.

Jedan stanovnik je rekao: "Nekoliko ljudi me već nazvalo i pitalo jesam li uopće još živ." Dok je i drugi opisao užas: "Bilo je puno pucnjeva. Gazdarica je odmah sve zaključala." Iz restorana je smjela izaći tek nakon pola sata. Na parkingu, gdje je bilo omogućeno kretanje samo u jednom pravcu, su se nalazila tijela. Prizor je bio jeziv. 

UbojstvoLinzAustrija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
