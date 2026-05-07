Muškarac (88) ubio suprugu i kćer pa presudio sebi: Za sve je krivo nasljedstvo?

Dvostruko ubojstvo dogodilo se danas oko 13.30 sati ispred gostionice u Linzu. Naime, prema prvim informacijama, koje je dobio Kronen Zeitung, Austrijanac (90) je navodno upucao svoju suprugu (89) i kćer (61), a zatim presudio sebi.

Reports that a man shot his wife and daughter in front of the traditional Lüftner inn in Linz, Austria and then committed suicide.

Prema hitnim službama, nije bilo opasnosti za građane, oružje je zaplijenjeno na parkiralištu. Policija je postavila paravane i šatore. Područje je bilo opsežno ograđeno. Kako Kronen saznaje, iza krvavog zločina najvjerojatnije je bio spor oko nasljedstva. Također je pronađeno i oproštajno pismo.

Jedan stanovnik je rekao: "Nekoliko ljudi me već nazvalo i pitalo jesam li uopće još živ." Dok je i drugi opisao užas: "Bilo je puno pucnjeva. Gazdarica je odmah sve zaključala." Iz restorana je smjela izaći tek nakon pola sata. Na parkingu, gdje je bilo omogućeno kretanje samo u jednom pravcu, su se nalazila tijela. Prizor je bio jeziv.

