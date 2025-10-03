'OGROMNO POBOLJŠANJE' /

Musk najavio projekt koji će se svidjeti konzervativcima: 'To je ključan korak'

Musk najavio projekt koji će se svidjeti konzervativcima: 'To je ključan korak'
×
Foto: Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Elon Musk je najavio da radi na 'konzervativnoj' Wikipediji

3.10.2025.
6:37
Ivan Trajković
Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbogatiji čovjek na svijetu i bliski suradnik predsjednika Donalda Trumpa, Elon Musk, nedavno je objavio da njegova tvrtka 'xAI' razvija novu digitalnu enciklopediju pod nazivom 'Grokipedia', koju je predstavio kao potencijalnog rivala poznatoj Wikipediji i kao jedan od ključnih koraka prema ostvarenju cilja svoje tvrtke, a to je razumijevanje svemira putem umjetne inteligencije i otvorenih izvora znanja.

Musk je više puta kritizirao Wikipediju kao politički pristranu i previše lijevo orijentiranu, naglašavajući da je potreban online projekt koji će korisnicima omogućiti dobivanje informacija s "manje probuđenih filtera" i subjektivnih interpretacija, a više u obliku onoga što on naziva "objektivnom istinom".

Kako bi Grokipedia trebala funkcionirati?

Grokipedia, koja je dobila ime po Muskovoj verziji umjetne inteligencije na X platformi - 'Grok', trebala bi funkcionirati kao otvorena platforma znanja bez ograničenja pristupa i korištenja, a prema Muskovim tvrdnjama, bila bi "ogromno poboljšanje" u usporedbi s postojećim rješenjima, ne samo u smislu količine i točnosti podataka, već i u transparentnosti načina prikupljanja i obrade informacija.

Temelj Grokipedije bio bi sam Grok, AI chatbot kojeg je 'xAI' pokrenuo 2023. godine, a koji već koristi podatke u stvarnom vremenu s Muskove društvene mreže X, ranije poznate kao Twitter, kao i informacije iz knjiga, web stranica i drugih izvora. Ideja je da Grok koristi vlastite algoritme za analizu i preuređenje sadržaja da bi se uklonile pogreške, dodao kontekst i ispravile neistine pronađene u već postojećim bazama znanja poput Wikipedije.

Musk tvrdi da će ovaj pristup omogućiti stvaranje pouzdanije, manje pristrane i mnogo dinamičnije online enciklopedije koja se stalno ažurira, a ne statičkog modela koji ovisi o volonterskom uređivanju. Ipak, Grokipedijina najava naišla je i na snažne reakcije, pa je suosnivač Wikipedije Larry Sanger rekao da mu se sviđa ideja alternative i da postoji prostor za konkurenciju, ali je upozorio da Grokipedia lako može biti daleko pristranija od Wikipedije, samo na drugačiji način.

Donald TrumpElon MuskWikipedijaEnciklopedija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'OGROMNO POBOLJŠANJE' /
Musk najavio projekt koji će se svidjeti konzervativcima: 'To je ključan korak'