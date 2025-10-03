Musk najavio projekt koji će se svidjeti konzervativcima: 'To je ključan korak'

Najbogatiji čovjek na svijetu i bliski suradnik predsjednika Donalda Trumpa, Elon Musk, nedavno je objavio da njegova tvrtka 'xAI' razvija novu digitalnu enciklopediju pod nazivom 'Grokipedia', koju je predstavio kao potencijalnog rivala poznatoj Wikipediji i kao jedan od ključnih koraka prema ostvarenju cilja svoje tvrtke, a to je razumijevanje svemira putem umjetne inteligencije i otvorenih izvora znanja.

Musk je više puta kritizirao Wikipediju kao politički pristranu i previše lijevo orijentiranu, naglašavajući da je potreban online projekt koji će korisnicima omogućiti dobivanje informacija s "manje probuđenih filtera" i subjektivnih interpretacija, a više u obliku onoga što on naziva "objektivnom istinom".

Kako bi Grokipedia trebala funkcionirati?

Grokipedia, koja je dobila ime po Muskovoj verziji umjetne inteligencije na X platformi - 'Grok', trebala bi funkcionirati kao otvorena platforma znanja bez ograničenja pristupa i korištenja, a prema Muskovim tvrdnjama, bila bi "ogromno poboljšanje" u usporedbi s postojećim rješenjima, ne samo u smislu količine i točnosti podataka, već i u transparentnosti načina prikupljanja i obrade informacija.

Temelj Grokipedije bio bi sam Grok, AI chatbot kojeg je 'xAI' pokrenuo 2023. godine, a koji već koristi podatke u stvarnom vremenu s Muskove društvene mreže X, ranije poznate kao Twitter, kao i informacije iz knjiga, web stranica i drugih izvora. Ideja je da Grok koristi vlastite algoritme za analizu i preuređenje sadržaja da bi se uklonile pogreške, dodao kontekst i ispravile neistine pronađene u već postojećim bazama znanja poput Wikipedije.

Musk tvrdi da će ovaj pristup omogućiti stvaranje pouzdanije, manje pristrane i mnogo dinamičnije online enciklopedije koja se stalno ažurira, a ne statičkog modela koji ovisi o volonterskom uređivanju. Ipak, Grokipedijina najava naišla je i na snažne reakcije, pa je suosnivač Wikipedije Larry Sanger rekao da mu se sviđa ideja alternative i da postoji prostor za konkurenciju, ali je upozorio da Grokipedia lako može biti daleko pristranija od Wikipedije, samo na drugačiji način.