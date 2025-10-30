Može li Trump doista postati kralj? Sam kaže da ga je 'Bog spasio da učini Ameriku velikom'

U 19-sekundnom videu objavljenom na društvenim mrežama, američki borbeni zrakoplov s natpisom "Kralj Trump" polijeće, za komandama je američki predsjednik s krunom na glavi, a avion baca teret, koji izgleda kao izmet, na gomilu prosvjednika protiv Trumpa.

U drugom kratkom isječku, Trump ponovno nosi krunu i uzima ceremonijalni mač i halju. Grmi rock pjesma s refrenom "Hail to the King". Nancy Pelosi i drugi visoki demokrati klanjaju se pred njim, piše Daily Mail.

Oba videa parodije su generirane umjetnom inteligencijom.

Foto: Derek French/zuma Press/profimedia

Objavili na dan kaj su Amerikanci prosvjedovali

Osim što su te isječke objavili predsjednik i potpredsjednik Sjedinjenih Država. I odlučili su ih objaviti istog dana kada je gotovo sedam milijuna Amerikanaca izašlo na ulice na masovne prosvjede "Bez kraljeva" protiv Trumpovog autokratskog ponašanja.

Nakon što je anketa YouGova pokazala da većina Amerikanaca doista vjeruje da Trump doista teži biti kralj - taj potez je bio doista drzak. Trump pak tvrdi da to nije istina.

Veliki dio ispitanika smatra da Trump ne bi smio poduzeti takav korak, a mnogo su izrazili frustraciju zbog trenutnog žalosnog stanja demokracije u SAD-u.

Videozapisi kralja Trumpa nisu jedini primjeri predsjednika koji se ne samo uspoređuje s kraljem, već se čak čini da koketira s idejom monarhije.

Foto: Ai/profimedia

S krunom na naslovnici Timea

U veljači je Bijela kuća objavila lažnu naslovnicu časopisa Time na društvenim mrežama. Pod naslovom "Živio kralj", prikazivala je nasmiješenog Trumpa kako stoji ispred panorame New Yorka noseći - krunu.

Nakon što mu je južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung poklonio repliku zlatne krune koju je nosio drevni korejski vladar, bilo je pravo iznenađenje što je nije odmah isprobao.

Trumpova bezbrižnost prema optužbama da se ponaša kao kralj još je šokantnija s obzirom na američki intenzivan ponos što je prva demokratska republika u modernom svijetu. "Kralj" je prljava riječ u američkom političkom riječniku od 1776. godine.

Foto: Ai/profimedia

Trump se ponaša kao kralj

Hamilton, izuzetno popularni rap mjuzikl o osnivaču Alexanderu Hamiltonu, vraća se na Broadway, a za milijune koji ga gledaju, jedno od najvećih zadovoljstava je prilika da zvižde i sikću na kralja Georgea III., nepravedno prikazanog kao podrugljivog negativaca u pantomimi.

Trump, kažu njegovi kritičari, ponaša se slično hanoverskom kralju, tvrdeći da ima ogromne ovlasti na štetu drugih grana vlasti, često na temelju izrazito sumnjivih "hitnih situacija".

Predsjednik šalje trupe u američke gradove (baš kao što je Georgeova vlada činila prije 250 godina) kako bi se borio protiv kriminala, istovremeno namećući sveobuhvatne i proizvoljne globalne tarife.

Masovna deportacija

Ovdje se ponovno podsjeća na Georgea III., koji je bio optužen za proizvoljno oporezivanje kolonista - iako je barem njegova vlada imala zakonsko pravo na to, dok američki Ustav daje Kongresu, a ne predsjedniku, ovlasti za određivanje tarifa.

Trump deportira nedržavljane bez pravičnog postupka prema zakonu koji datira iz 1798., šaljući svoju imigracijsku policiju ICE - za koju protivnici kažu da je alarmantno neodgovorna - da s ulica hvata nedokumentirane migrante. Mnogi od njih desetljećima vode miran, zakonit život u SAD-u.

Što se tiče njegovih protivnika, Trump je imao tako strogu kontrolu nad Ministarstvom pravosuđa da ga je pretvorio u ono što su kritičari nazvali Ministarstvom osvete.

'Bog ga je spasio da učini Ameriku velikom'

Bivši direktor FBI-a James Comey i njujorška tužiteljica Letitia James u prošlosti su bili nezadovoljni predsjednikom, a sada su protiv oboje podigle optužnice savezne velike porote. Prije nekoliko dana Trump je zatražio od Ministarstva pravosuđa da mu isplati 230 milijuna dolara odštete za savezne istrage koje su prethodno pokrenute protiv njega.

U međuvremenu, čovjek koji je tvrdio da ga je "Bog spasio da Ameriku ponovno učini velikom" - odjek božanskog prava kraljeva - bezbrižno koristi predsjednikovo pravo da izdaje pomilovanja (možda najkraljevskiju od njegovih ovlasti).

Protivnici kažu da Trump i njegovi sljedbenici čine sve što mogu kako bi izbjegli provjere i ravnoteže koje su zapisane u američki ustav kako bi se ograničila predsjednička moć. Trumpovi odvjetnici blokiraju sudove kada pokušavaju provesti zakon. Što se tiče Vrhovnog suda – navodno krajnje pravne kontrole njegovih ovlasti – pa, njime dominiraju konzervativci.

Kralj obitelji

Ako sve navedeno nije dovoljan dokaz da se ponaša kao apsolutni vladar, treba pogledati njegovo ponašanje kao obiteljskog patrijarha.

Trump i njegova obitelj – koji čak imaju i vlastiti "sud" u Mar-a-Lagu, njegovom privatnom klubu u Palm Beachu na Floridi – nagradili su svoje financijske podupiratelje izvrsnim poslovima za koje oni apsolutno nisu prikladni. Također su profitirali ulaganjem u tvrtke – poput kriptovaluta – nad kojima Trump sada ima veliki stupanj kontrole.

Kraljevski imidž naglašen je Trumpovim oduševljenjem kraljevskom raskoši, koje je naslijedio od svoje škotske majke koja je obožavala kraljicu, i njegovim kičastim pozlaćivanjem unutrašnjosti Bijele kuće, gdje su timovi za rušenje probili veći dio Istočnog krila kako bi napravili mjesta za Trumpovu planiranu plesnu dvoranu, vrijednu 157 milijuna funti.

Tvrdi da nije monarh

Kao i uvijek, stil je uspoređivan sa stilom Trumpove omiljene Versaillesove palače, kojom je predsjedavao izvorni "Kralj Sunce", Luj XIV.

Što Njegovo Veličanstvo ima za reći? Trump inzistira da nije monarh i ne pokušava se tako ponašati.

"Ne osjećam se kao kralj. Moram proći kroz pakao da bi se stvari odobrile", rekao je u lipnju.

Njegovi protivnici nisu uvjereni. Neki od pesimističnijih pitaju se pokušava li Trumpova administracija - možda samo bezbrižno u početku - iznijeti ideju da možda i ne bi bila tako loša ideja da on postane kralj. MAGA svijet dugo je sanjao o Trumpovoj dinastiji koja bi mogla vladati SAD-om desetljećima (nagađanja su se prvo usredotočila na kćer Ivanku prije nego što su prešla na najmlađeg sina Barrona).

U međuvremenu, Trump se suočava sa saslušanjem na Vrhovnom sudu o zakonitosti svojih tarifa koje bi mogle značajno blokirati njegovo autokratsko ponašanje. Tvrdnja je da je 47. predsjednik prekoračio svoje ovlasti.

