Završen susret Trumpa i Xi Jinpinga, na stolu se našla i Ukrajina: 'Ponekad ih morate pustiti da se bore'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak, nakon što je odletio iz Južne Koreje, da je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom postigao sporazum o smanjenju carina Kini u zamjenu za nastavak kupnje američke soje od strane Pekinga, daljnjeg kineskog izvoza rijetkih sirovina i suzbijanje ilegalne trgovine fentanilom.

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je susret ocijenio velikim uspjehom i “ocijenio s 12 od 10” na ljestvici do 10, istaknuvši da su postigli dogovor o nizu važnih točaka. Američki predsjednik opisao je sastanak kao "nevjerojatan" - rekavši novinarima da je doneseno mnogo odluka.

Vraća se u travnju

Potvrdio je da će se smanjiti tarife na kinesku robu izvezenu u SAD - i da će posjetiti zemlju u travnju. Postignut je dogovor da će Peking "naporno" raditi kako bi zaustavio ulazak fentanila u SAD, što je izazvalo zdravstvenu krizu, piše Sky News.

Trump je rekao da postoje određena pitanja koja nisu raspravljana - ali je potvrdio da su poluvodički čipovi na dnevnom redu.

"Na ljestvici od 1 do 10, sastanak s Xijem je bio 12", rekao je novinarima na putu natrag u SAD.

Nakon burnog posjeta Aziji, predsjednik je rekao da je "previše zauzet" da bi se sastao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom - ali je dodao da je spreman za povratak.

Na stolu i Ukrajina

"Ukrajina se jako snažno spomenula, dugo smo o tome razgovarali", rekao je i dodao da će surađivati kako bi vidjeli može li se nešto postići.

Trump je rekao da su se složili da su strane povezane, dodajući "ponekad ih morate pustiti da se bore, pretpostavljam".

"Ali on će nam pomoći i surađivat ćemo na Ukrajini", rekao je američki predsjednik.

Podsjetimo, Trump je rekao da vjeruje da kineski predsjednik može imati veliki utjecaj na Putina. Peking su SAD i njihovi saveznici optužili za pomaganje ruskom ratu u Ukrajini - što Peking poriče - kupnjom ruske nafte.

Putin i Xi su prethodno opisali svoje zemlje kao da imaju "prijateljstvo bez granica“.

Optimistični nakon sastanka

Podsjećamo, nije bilo izjava dvojice predsjednika nakon sastanka koji se održao u južnokorejskoj zračnoj bazi. Agencije navode kako su oba čelnika zvučala optimistično u pogledu smirivanja trgovinskih napetosti između dva najveća svjetska gospodarstva.

Sastanak, koji se održao na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), trajao je gotovo dva sata. Trump se rukovao s Xijem i otpratio ga do automobila prije nego što je američki predsjednik ispraćen crvenim tepihom u zračnoj luci.

U jednoj od niza svojih objava nakon sastanka, Trump je napisao da je na sastanku sa kineskim predsjednikom doneseno mnogo odluka, ali i kako neće otkrivati o čemu su sve razgovarali.

Nakon sastanka bez izjava

Razgovori u južnom lučkom gradu Busanu, njihov prvi susret licem u lice od 2019., označili su završetak Trumpovog burnog putovanja po Aziji na kojem je također hvalio trgovinske proboje s Južnom Korejom, Japanom i zemljama jugoistočne Azije.

Nijedna strana još uvijek nije objavila daljnje detalje razgovora, a Trump je iz Južne Koreje odletio svojim zrakoplovom Air Force One.

Dok su sjedili sa svojim delegacijama kako bi započeli razgovore, Xi je Trumpu putem prevoditelja rekao da je normalno da dva vodeća svjetska gospodarstva s vremena na vrijeme imaju trenja.

'Spreman sam za suradnju'

Prije nekoliko dana, trgovinski pregovarači obje zemlje postigli su "temeljni konsenzus o rješavanju međusobnih primarnih briga", rekao je Xi.

"Spreman sam nastaviti suradnju s predsjednikom Trumpom kako bismo postavili čvrste temelje za odnose Kine i SAD-a“, dodao je.

Kineske dionice porasle su na desetogodišnji maksimum, a juan na gotovo jednogodišnji vrhunac u odnosu na dolar, jer su se investitori nadali ublažavanju trgovinskih napetosti koje su preokrenule lance opskrbe i poljuljale globalno poslovno povjerenje.

Svjetske burze od Wall Streeta do Tokija dosegle su rekordne razine posljednjih dana

