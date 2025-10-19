Trump iz aviona bacao izmet po ljudima? Objavljena bizarna AI snimka

U odgovoru na nacionalne prosvjede "Nema kraljeva" protiv politike američkog predsjednika održane u subotu, Donald Trump objavio je u nedjelju videozapise generirane umjetnom inteligencijom koji ga prikazuju kao kralja.

U jednom videu, koji je Trump podijelio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, prikazan je kao pilot borbenog zrakoplova s ​​oznakom "kralj Trump". U videu zrakoplov ispušta tvar koja nalikuje izmetu na prosvjednike u gradu koji izgleda kao New York.

Donald Trump uploads an AI video of himself dumping feces on ‘No Kings’ protesters from a ‘King Trump’ jet.



pic.twitter.com/2EXPW5LDEU — Pop Base (@PopBase) October 19, 2025

U drugom videu generiranom umjetnom inteligencijom, koji je prethodno objavio potpredsjednik JD Vance na platformi Bluesky, prikazan je Trump kako se ukrašava kraljevskim obilježjima - krunom, odorom i mačem, dok političari poput demokratkinje Nancy Pelosi kleče pred njim.

'Nema kraljeva'

Trumpove objave bile su očiti odgovor na slogan "Nema kraljeva" na prosvjedima na kojima su se u subotu okupili milijuni ljudi. Prosvjednici su izrazili svoje nezadovoljstvo predsjednikovim stilom vođenja.

Organizatori su rekli da je gotovo sedam milijuna ljudi sudjelovalo u prosvjedima u više od 2700 gradova i mjesta u Sjedinjenim Državama.

Pokret "Nema kraljeva" optužuje Trumpa za autoritarno ponašanje. Skupina je istaknula da Trump vjeruje da je njegova moć apsolutna, ali "Amerika nema kraljeve".

