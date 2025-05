Zario mu ralje u bedro i voda se obojila u crveno: Žena skočila u krvavo more da ga spasi

Na popularnoj australskoj plaži Port Noarlunga, nedaleko od Adelaidea u Australiji, u četvrtak ujutro se dogodio strašan napad morskog psa.

Zario mu čeljust u bedro

Richard Vinall (40) mirno je plivao sa svojom partnericom kad mu je morski pas zario čeljusti u bedro. Svjedoci kažu da su čuli bolne vriske iz vode koja se u potpunosti zacrvenila od krvi.

Kupači su odmah evakuirani s plaže dok su hitne službe pohitale u spas nesretnom muškarcu koji se borio s nemani.

Njegova partnerica, koja je već bila izašla na obalu, odmah je skočila natrag u more kad je shvatila što se događa kako bi mu pomogla. Spasioci su brzo ispraznili plažu, a Hitna pomoć stigla je na mjesto događaja i pružila pomoć unesrećenom muškarcu, piše The New York Post.

Richard je prevezen u bolnicu i nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju.

Već je bilo sličnih napada

Ova plaža već je poznata po sličnim incidentima – prije dvije godine morski pas je ondje napao i ženu koja je teško ozlijeđena po glavi i licu.

Stručnjaci kažu da je sve više morskih pasa primijećeno na tom području zbog rasta algi u vodi, ali mještani više nisu sigurni isplati li se uopće ulaziti u more.

"Volim more, ali ne želim riskirati", rekla je jedna mještanka.

Istraga o napadu još traje, a vlasti tragaju za opasnim predatorom.

