Ženu kojoj je morski pas odgrizao obje ruke, spasio suprug koji se hrvao s njim

Turistica iz Kanade preživjela je stravičan napad morskog psa na otoku Providenciales, glavnom otoku karipskog arhipelaga Turks i Caicos. Morski pas odgrizao joj je obje ruke dok se pokušavala zaštititi od predatora.

Napad se dogodio 7. veljače, dok je 55-godišnja žena plivala u plićaku, u vodi dubokoj do kukova. Morski pas koji ju je napao bio je dug oko dva metra te je identificiran kao bikovski morski pas. Njezin šogor, Al Chevarie, opisao je potresne detalje u online kampanji za prikupljanje sredstava kako bi se pokrili medicinski troškovi, javlja The New York Post.

Kako je naveo, morski pas je prvo udario u njezinu nogu prije nego što ju je ugrizao za bedro. No, umjesto da se povuče, predator se ponovno vratio. U paničnom pokušaju da se zaštiti, turistica je podigla ruke ispred sebe, ali joj je morski pas tada odgrizao jednu ruku do sredine podlaktice, a drugu do zapešća.

Spasio je suprug, borio se s morskim psom

Njezin suprug, vojni veteran s 30 godina službe u kanadskoj vojsci, odmah je uskočio u vodu te se hrabro borio s morskim psom kako bi ga otjerao. Stajao je između supruge i predatora dok se ona nije uspjela izvući iz vode, nakon čega se onesvijestila i pala na plažu.

Svjedoci su u panici pritrčali kako bi joj pomogli, pokušavajući zaustaviti jako krvarenje omotavanjem tkanine oko njezinih rana. Odmah je prebačena u lokalnu bolnicu na otoku, a kasnije je zrakoplovom hitno prevezena u Kanadu na daljnje operacije i medicinsku skrb.

Chevarie je naglasio kako su njegova obitelj i žrtva proživjeli pravu noćnu moru te da su njihovi životi nepovratno promijenjeni u samo jednom trenutku.

Lokalne vlasti nisu potvrdile je li žena u trenutku napada pokušavala fotografirati morskog psa, kako je ranije tvrdilo Odjeljenje za okoliš i obalne resurse Turksa i Caicosa.

Isti dan napadnute još dvije djevojke

Napad se dogodio na plaži Thompson’s Cove, koja je odmah zatvorena, no ponovno je otvorena već 9. veljače.

Isti dan dogodio se još jedan napad bikovskog morskog psa na susjednim Bahamima, u kojem su ozlijeđene dvije američke turistice.

Iako su napadi morskih pasa u ovom području rijetki, ovo nije prvi ozbiljan incident. Prema podacima Međunarodne baze podataka o napadima morskih pasa Sveučilišta Florida, prošle godine na Turksu i Caicosu zabilježen je samo jedan neizazvan napad. No, 2023. godine 22-godišnja žena iz Connecticuta ostala je bez noge nakon napada morskog psa dok je ronila u blizini ljetovališta na istom otoku.

