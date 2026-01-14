Rađa se nova ogromna država u Europi? Predsjednica šokirala: 'Glasala bih za ujedinjenje'

Moldavska predsjednica Maia Sandu izjavila je da bi glasala za ujedinjenje sa susjednom Rumunjskom, članicom Europske unije i NATO-a, ako bi se održao referendum kojim bi se zaštitila njezina krhka demokracija od ruskog pritiska, piše Reuters. Sandu, čija je proeuropska vladajuća stranka osvojila novi mandat prošlog rujna, više je puta optužila Rusiju za miješanje u Moldaviju. Moldavija je bivša sovjetska republika s oko 2,4 milijuna stanovnika. Većina ih govori rumunjski, a manji dio stanovnika ruski jezik.

"Ako bismo imali referendum, glasala bih za ujedinjenje s Rumunjskom“, rekla je u intervjuu za britanski podcast "Ostatak je politika", emitiran u nedjelju. U raspravi održanoj u podcastu novinara Roryja Stewarta i Alastaira Campbella, govorila je i o prijetnjama koje dolaze iz Ruske Federacije, navodeći da ruski predsjednik Vladimir Putin nastoji proširiti svoj utjecaj na Europu.

"Pogledajte što se događa u svijetu. Sve je teže maloj zemlji poput Moldavije opstati kao demokracija, kao suverena zemlja i naravno oduprijeti se Rusiji", pojasnila je. Objasnila je da je krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, u kontekstu pokreta nacionalnog preporoda, postojala značajna podrška toj ideji, ali nedostatak referenduma onemogućio je točnu procjenu volje stanovništva u to vrijeme.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Sada traže njezinu ostavku'

"Ako ćemo suditi po velikom broju ljudi koji su sudjelovali u pokretu nacionalnog preporoda i po stotinama tisuća ljudi koji su izašli na Trg Velike nacionalne skupštine, možemo reći da bi postojala podrška ponovnom ujedinjenju s Rumunjskom“, rekla je čelnica iz Kišinjeva.

"Kao predsjednica Republike Moldavije, razumijem da ne postoji većina koja podržava ujedinjenje s Rumunjskom, ali postoji većina koja podržava pristupanje Europskoj uniji i mi djelujemo u tom smjeru. To je puno realniji cilj i pomaže nam u zaštiti našeg suvereniteta“, naglasila je Maia Sandu. Iako 1,5 milijuna Moldavaca ima rumunjsko državljanstvo, nedavne ankete pokazale su da samo trećina njih podržava ponovno ujedinjenje s Bukureštom. Njezina vlada ima cilj pridruživanja EU do 2030. godine

Njezina vlada usmjerila je pogled na pridruživanje EU do 2030., ali će morati provesti teške reforme suočene s protivljenjem Rusije. Moldavski proruski socijalisti bili su na vlasti sve do 2020. godine. Moldavija, koja također graniči s Ukrajinom, bila je dio Rumunjske u međuratnom razdoblju, ali ju je Sovjetski Savez anektirao tijekom Drugog svjetskog rata. Neovisnost je stekla 1991. godine raspadom Sovjetskog Saveza.

Socijalistička stranka zahtijeva njezinu ostavku

Socijalistička partija Republike Moldavije u utorak je pozvala na ostavku predsjednice Maie Sandu, nakon što je izjavila da će glasati za ponovno ujedinjenje s Rumunjskom ako se o tom pitanju održi referendum, piše Agerpres.

U izjavi objavljenoj na svojoj web stranici, PSRM je izjavu predsjednice Maie Sandu opisao kao "otvoreni čin političke izdaje usmjeren protiv moldavske državnosti, Ustava, suvereniteta i neutralnosti zemlje" te smatra "posebno ciničnim i opasnim da takve izjave dolaze od osobe koja privremeno obnaša dužnost predsjednice Republike Moldavije". Stoga, tvrde socijalisti, Maia Sandu "mora odmah dati ostavku, jer svaki dan njezina predsjedništva predstavlja prijetnju postojanju Republike Moldavije kao neovisne države".

PSRM, oporbena stranka, poziva Državno odvjetništvo, Sigurnosno-obavještajnu službu (SIS) i druge nadležne institucije "da odmah pokrenu istragu o mogućoj izdaji, jer su javni pozivi šefa države na rasparčavanje zemlje podložni najstrožoj pravnoj i političkoj kontroli". Socijalisti također pozivaju ostale oporbene stranke da "ostave po strani taktičke razlike i ujedine se protiv režima Maie Sandu, koji vodi zemlju prema gubitku suvereniteta, podjeli društva i nacionalnoj katastrofi".

"Republika Moldavija nije predmet pregovora, nije adut za pregovaranje i nije povijesna pogreška, kako je unionisti pokušavaju predstaviti. To je naš zajednički dom i nećemo dopustiti da bude uništen na zahtjev vanjskih kustosa i njihovih lokalnih izvršitelja", također navodi stranka.

