Mladić izbo majku i četvero djece: Policija helikopterima traga za pomahnitalim napadačem

Njemačka policija intenzivno traga za muškarcem (20) koji je brutalno izbo majku (26) i njezino četvero djece u dobi od tri do osam godina.

Majka i jedno od djece nalaze se u životnoj opasnosti te se za njih bore liječnici u lokalnim bolnicama, piše Bild.

Jezivi se zločin dogodio oko 5:30 ujutro u naselju Bergkamen-Weddinghofen. Susjedi su za medije potvrdili da majka s djecom sama živi u tom stanu već četiri godine

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Poznavao obitelj

Osumnjičeni napadač navodno je poznanik obitelji te je, prema neslužbenim informacijama, prethodno prenoćio u njihovom stanu prije nego što ih je iznenada i brutalno napao.

Na mjesto događaja brzo su stigli policija, hitna pomoć, vatrogasci i krizni timovi, a majka i njezino četvero djece prebačeni su u okolne bolnice.

Napadač u bijegu

Nakon što je počinio zločin, mladić je pobjegao s mjesta događaja, a policija je pokrenula opsežnu potragu i blokirala šire područje oko stambenog kompleksa. U potragu je uključen i helikopter koji je kružio iznad zgrada.

Zbog straha da bi se počinitelj mogao vratiti i ponovno napasti, bolničke sobe u kojima se nalaze žrtve su pod policijskom stražom.

Osumnjičeni je visok oko 185 centimetara, vitke građe, ima bradu te je u trenutku bijega nosio bijelu kapu, naočale i tamnu odjeću. Policija je objavila njegovu fotografiju i pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju.

Državno odvjetništvo u Dortmundu trenutačno iz taktičkih razloga ne objavljuje detaljnije informacije o tijeku istrage, a motiv ovog brutalnog napada na petero ljudi, uključujući četvero maloljetne djece, još uvijek nije poznat.

POGLEDAJTE VIDEO: Tragedija na Savi: Troje mrtvih migranata, za jednim još uvijek traga