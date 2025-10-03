Mladi influencer (23) umro u prijenosu uživo: 'Pao je u smrt, sve je snimljeno'

Balin Miller (23), američki influencer koji se bavi penjanjem, poginuo je u srijedu dok je uživo prenosio svoj uspon na El Capitan, poznatu stijenu u sastavu kalifornijskog Nacionalnog parka Yosemite.

Njegova majka Jeanine Girard-Moorman potvrdila je tragičnu vijest. "Penjao se još od malih nogu. Volio se penjati, a nikada mu nije bilo stalo da novca i slave", kazala je shrvana majka, prenosi Daily Mail.

"Moje srce razbilo se na milijun komadića. Ne znam kako ću ovo preživjeti. Tako ga volim. Želim se probuditi iz ove strašne noćne more", dodala je majka u objavi na Facebooku.

'Pao je u smrt'

Na društvenim mrežama mnogi su izrazili sućut, a neki od gledatelja koji su uživo putem prijenosa na TikToku svjedočili padu opisali su kako je izgledao užas. "Stigao je do vrha, ali morao je dohvatiti torbe jer su se zaglavile na stijeni dok ih je podizao. Pao je u smrt dok ih je pokušavao izvući, sve je to bilo snimljeno u prijenosu uživo", kazala je jedna obožavateljica.

Stijena El Capitan na koju se penjao jedno je od najistaknutijih obilježja Yosemitea. Prostire se na više od 2.500 četvornih kilometara, a uzdiže se otprilike 900 metara u visinu.

🧗‍♂️Alaskan Climber Balin Miller dead



23-year old #BalinMiller fell to his death from El Capitan, Yosemite while retrieving a stuck haul bag on “Sea of Dreams” route



Known as Orange Tent Guy, he soloed Denali’s Slovak Direct, Patagonia & Canadian Rockies#Alaska #ฟรีนเบค #Maroc pic.twitter.com/g24FKkPqfw — Rapid Reveal (@rapid_reveal) October 3, 2025

Još se uvijek ne zna što je pošlo po zlu, a Balinov stariji brat Dylan istaknuo je da se na rutu dugu oko 730 metara pod nazivom More snova penjao tehnikom solo penjanja s užetom. To je značilo da je Miller imao uže koje bi ga trebalo zaštititi od padova, iako stručnjaci upozoravaju da je ta metoda i dalje po prirodi vrlo rizična.

Podsjetimo, Milerr je bio poznat po svojim usponima u Patagoniji, Kanadi i Aljasci. Na Instagramu je brojao oko 4.500 pratitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka