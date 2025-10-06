Mlada glumica ubijena 30 minuta nakon prijenosa uživo: Pronađena u koferu na planini

Otkriveni su jezivi detalji o ubojstvu Yoon Ji-ah, južnokorejske glumice i influencerice u dvadesetim godinama, čije je tijelo pronađeno 11. rujna.

Daily Mail u ponedjeljak je objavio da se vjeruje kako ju je brutalno napao i zadavio njezin obožavatelj, koji je potom tijelo stavio u kofer i sakrio na planinu kod otoka Yeongjong. Brutalan zločin navodno se dogodio samo 30 minuta nakon što je snimila svoj posljednji prijenos uživo.

Lokalna izvješća navode da je osumnjičenik muškarac koji je identificiran jedino prezimenom Choi, star oko 50 godina. Tvrdio je da je direktor IT tvrtke sa sjedištem u Južnoj Koreji, a navodno je s njom stupio u kontakt pod izlikom poslovnog partnerstva - obećao joj je povećati broj pratitelja.

'Crna mačka'

Choi je bio poznat na internetskim platformama pod nadimkom "Crna mačka", te je raznim kreatorima sadržaja na internetu donirao velike svote novca. Istražitelji zato vjeruju da je bio u velikim dugovima.

Platforma na kojoj je Yoon Ji-ah održavala svoje prijenosa ima sustave rangiranja koje se temelje na količini novca koja se uplaćuje kreatorima. Za više rangove potrebna su bila ogromna izdvajanja, a Choi je prema pisanjima dosegnuo razinu 56 za koju je trebalo uplatiti najmanje 61 tisuću eura.

Korejski portal Kbizoom tvrdio je da je Ji-ah željela prekinuti poslovni dogovor, a samo dan prije ubojstva, kamere su Choija snimile kako kleči i moli pred influencericom. Uhićen je samo 12 sati nakon što je tijelo pronađeno. U početku je poricao krivnju, ali na kraju je ipak priznao stravičan zločin.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nasilja među djecom: Od početka godine prijavljeno gotovo 1000 slučajeva