Igrao se pred kućom i nestao bez traga: Nakon četiri mjeseca imaju osumnjičenika!

Policija je identificirala osumnjičenika u slučaju nestalog dječaka Gus Lamont (4) koji je prije četiri mjeseca nestao u Australiji.

Četverogodišnjak je zadnji put viđen 27. rujna kako se igra ispred obiteljskog imanja u blizini Yunta, oko 300 kilometara od grada Adelaidea. Baka, koja ga je ostavila samog da se igra, išla je provjeriti je li s dječakom sve u redu za pola sata kada je shvatila da ga nema.

"Oko 17 sati u subotu navečer, Gus se igrao vani u pijesku kao i obično, njegova baka ga je izašla tražiti i nije ga mogla pronaći, pa su pretražili područje dok nisu pozvali hitne službe“, kazao je nadzornik Yorke Mid Northa Mark Syrus.

Uslijedila je jedna od najvećih potraga na kopnu i iz zraka u povijesti Australije, tijekom koje je pretraženo oko 470 četvornih kilometara.

Foto: Australska Policija (sapol)

Foto: Australska Policija (sapol)

Policija je potvrdila da je osoba s imanja identificirana kao osumnjičenik, međutim naglasili su da roditelji dječaka nisu pod istragom, prenosi BBC. Australski mediji također navode da je policija proglasila nestanak dječaka "teškim zločinom".

Osoba iz istrage prestala surađivati

Krajem listopada policija je obustavila potragu na terenu i imenovala radnu skupinu za nastavak istrage. Oni su pak pregledali izjave članova obitelji i pronašli nedosljednosti u onome što su kazali.

Jedna je ispitana osoba u međuvremenu prestala surađivati s policijom, potvrdio je detektiv Darren Fielke.

Policija je u siječnju pretražila imanje na kojem je dječak zadnji put viđen i zaplijenila niz predmeta, uključujući vozilo, motocikl i neke elektroničke uređaje. Istražitelji su istragu usmjerili na tri moguća scenarija - mogućnost da je dječak samo odšetao, da je otet je ili da je netko koga je poznavao umiješan u njegov nestanak i sumnjivu smrt.

S obzirom da je imanje dosta udaljeno, policija je isključila otmicu i nije bilo dokaza koji bi sugerirali da je Gus "samo odlutao".

Istražitelji ističu da žele pronaći Gusa i vratiti ga roditeljima te da intenzivno rade na tome. Naglašavaju da nitko za sada nije formalno uhićen, te da se istraga nastavlja.

