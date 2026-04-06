Povijesni trenutak: Letjelica Orion uskoro će biti blizu Mjeseca. Evo što će se dogoditi

Četvero astronauta misije Artemis 2 stiglo je u sferu gravitacijskog utjecaja Mjeseca, što znači točku u kojoj Mjesečeva gravitacija ima jači učinak na svemirsku letjelicu Orion nego Zemljina, priopćila je NASA u ponedjeljak.

Posada - američki astronauti Victor Glover, Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen - trenutačno su prvi ljudi u više od 50 godina koji putuju prema Mjesecu.

Za Glovera, Koch i Wisemana to je drugi svemirski let, a za Hansena prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj lunarnoj misiji, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi Kanađanin.

Poletjeli su u srijedu navečer u kapsuli Orion na raketi Space Launch System iz svemirskog centra Cape Canaveral u američkoj saveznoj državi Floridi. Oko 24 sata kasnije, napustili su Zemljinu orbitu posebnim manevrom.

U sljedećih nekoliko sati najbliže Mjesecu

Artemis 2 nadovezuje se na iskustvo bespilotne misije Artemis 1 iz 2022. godine.

Putanja leta Artemis 2 u cjelini nalikuje na oblik osmice oko Zemlje i Mjeseca.

Posada bi sada trebala letjeti oko Mjeseca i sletjeti u ocean na Zemlji u petak.

U sljedećih nekoliko sati očekuje se da bi se letjelica trebala najviše približiti Mjesecu, na oko 7500 kilometara od njegove tamne strane. Odatle će astronauti moći istodobno vidjeti Zemlju i Mjesec - pa čak i pomrčinu Sunca u kojoj Sunce nestaje iza Mjeseca iz Orionove perspektive.

Također bi mogli putovati dalje od Zemlje nego bilo koji čovjek ikada prije. Trenutni rekord postavila je posada misije Apollo 13 1970. godine na oko 400. 171 kilometara.

