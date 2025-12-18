Ministar u susjedstvu želi povećati minimalac, neki se bune. Evo koliko bi bio veći nego u Hrvatskoj

Slovenski ministar rada Luka Mesec predložit će značajno povećanje minimalne plaće za 2026. godinu na 1000 eura za samca bez djece i posebnih naknada s obzirom na sve skuplji život u Sloveniji.

Njegov prijedlog, prema kojem bi samcu minimalac rastao za 113 eura, temelji se na novom izračunu minimalnih troškova života prema kojemu su oni, u odnosu na 2022. godinu, porasli na 791 euro (viši su za 18 posto, odnosno 124 eura), prenosi 24 Ur.

Njegov prijedlog nije naišao na sveopće odobravanje pa Obrtničko-poduzetnička komora Slovenije upozorava da takvo povećanje znatno premašuje stopu inflacije i da je "ekonomski neodgovorno". Po njihovom mišljenju, veći minimalac će dodatno opteretiti obrtnike i poduzetnike, što je, dodaju, povećati rast cijena i poremetiti odnose plaća.

"Budući da tvrtke više nemaju interne rezerve, bit će prisiljene izravno prenijeti veće troškove rada na cijene svojih proizvoda i usluga. To će pokrenuti novu inflacijsku spiralu koja će dugoročno izbrisati stvarnu vrijednost plaća i smanjiti kupovnu moć upravo onih ljudi kojima je mjera namijenjena“, dodaju iz komore.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kritike prijedloga

Ministarstvo rada zatražilo je novi izračun minimalnih troškova života budući da osnovne potrepštine te hrana, stanarima, odjeća i gorivo postaju skuplje što je mnogim kućanstvima sve veći teret.

Mesec smatra da će novi izračun olakšati usklađivanje minimalne plaće. Prema sadašnjoj formuli, minimalac iznosi od 120 do 140 posto minimalnih troškova života.

Prema ministrovim riječima, minimalna plaća trebala bi se ove godine povećati na najmanje 949 eura neto, druga opcija je 982 eura neto, a treća 1000 eura neto. Taj će prijedlog prvo iznijeti koalicijskim i socijalnim partnerima.

Odbacio je nagađanja da se radi o predizbornom potezu, kazavši da je novi izračun dogovoren još početkom ove godine.

Minimalna plaća u Sloveniji određuje minimalnu satnicu za studente, umirovljenike, minimalnu isplatu za godišnji odmor i najnižu moguću isplatu božićnice za iduću godinu.

Za usporedbu, minimalna neto plaća u Hrvatskoj ove godine iznosi oko 750 eura, s obzirom na to da je bruto minimalac povećan na 970 eura. Iduće godine, minimalac u Hrvatskoj će se povećati na 1.050 eura bruto, odnosno oko 800 eura neto.

POGLEDAJTE VIDEO: Svaki treći Hrvat sanja posao u državnoj firmi, stručnjak: 'Plaća je motivator za siromašne'