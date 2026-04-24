'ZBOGOM DRAGA MOJA' /

Milorad Dodik oprostio se od majke, posvetio joj dirljive riječi: 'Hvala ti što si me rodila'

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

'Oprosti za svaku brigu koјom sam te opteretio, znaš da nisam znao ni mogao drugačiјe'

24.4.2026.
15:50
Tajana Gvardiol
Milorad Dodik objavio je u petak na društvenim mrežama da mu je umrla majka Mira. Na svom službenom X profilu, objavio je fotografiju i oprostio se od nje dirljivim riječima.

"Moja majka je umrla. Zbogom, majko, zbogom, draga moja. Znam i vjerujem da ideš na bolje mjesto. Bila si mi podrška, utjeha i snaga svaki put kad je bilo teško. Tvoja toplina me grijala gdje god sam bio, a tvoja riječ mi je davala mir i sigurnost kad mi je to bilo najpotrebnije“, napisao je i nastavio:

"Hvala ti što si me rodila, hvala ti za ljubav, za pažnju, za svaku neisplakanu suzu koјu si sakrila da me ne uznemiriš. Oprosti za svaku brigu koјom sam te opteretio, znaš da nisam znao ni mogao drugačiјe. Sve što sam postigao i svaku pobjedu koјu sam ostvario, nosio sam kroz želju da te ne razočaram. Svaki pritisak sam izdržao imaјući u mislima kako ćeš ti na to gledati. Taј osećaј ostaјe sa mnom. I nikada se neće promijeniti. Znam da si živjela tako da zaslužuјeš mir i spokoј na boljem mjestu. Idi anđelima, koјe si zaslužila. Živjet ćeš vječno kroz svoјu dјecu, unuke i praunuke. Meni ostaјe da vjeruјem da ću te ponovo zagrliti i čuti tvoј mili glas kako mi govori: 'Čuvaј se, moј Mile'", napisao je Dodik.

Milorad DodikRsMajkaUmrlaSmrt Majke
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
