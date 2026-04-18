OPASNE PORUKE /

Dodik ne odustaje, opet pokrenuo priču koja bi mogla uzdrmati BiH: 'Kad budemo slobodni'

Dodik ne odustaje, opet pokrenuo priču koja bi mogla uzdrmati BiH: 'Kad budemo slobodni'
Dodik je prvi put nakon duže vremena ponovio ranija stajališta o krajnjem cilju integracije srpskoga entiteta sa Srbijom.

18.4.2026.
18:16
Hina
Dejan Rakita/PIXSELL
Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ponovo je u subotu najavio mogućnost odvajanja entiteta Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine i ujedinjena sa Srbijom. 

Govoreći na kongresu partnerske Socijalističke partije, Dodik je izjavio da će politička borba za Srbe biti završena 'kada budemo slobodni i kada se sa Srbijom udružujemo na način kako mi mislimo da treba'.

Dodik je prvi put nakon duže vremena ponovio ranija stajališta o krajnjem cilju integracije srpskoga entiteta sa Srbijom. 

Dodatno je osporio institucionalni poredak BiH rekavši da za njega Sarajevo nije glavni grad, već Banja Luka i Beograd.  

Dodik je od 2017. bio pod američkim sankcijama zbog podrivanja Daytonskog sporazuma i zagovaranja secesije Republike Srpske. Dodatno su bile proširene 2022., da bi bile posve ukinute u listopadu prošle godine. 

Dodika je Sud Bosne i Hercegovine prošle godine osudio na jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika, nakon čega mu je ukinut mandat predsjednika Republike Srpske. 

Milorad Dodik, Ujedinjenje, Republika Srpska, Republika Srbija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
