Milijunaš besplatno točio gorivo ljudima: Neviđene scene na benzinskoj, stvorile se kolone

Švicarski milijunaš i proizvođač toaletnog papira Beat Mörker na jednoj je benzinskoj crpki u Berlinu obitelji častio besplatnim punjenjem spremnika, izvijestio je Bild u subotu, a prenio Fenix.

Akcija je bila namijenjena isključivo građanima koji su na stigli s djetetom autu. Zato je jedan vozač Mercedesa, koji se u red pokušao ugurati sat vremena prije početka akcije, poslan kući s utješnom nagradom - paketom ružičastog toaletnog papira.

Vožnja se više isplatila Lauri Hühnert, koja je došla s udomljenom dvogodišnjom djevojčicom Rayom. U spremnik njezina Forda stalo je 43,66 litara u vrijednosti od 89,46 eura. "Moj muž više ne ide u teretanu, nosimo staru odjeću i kupujemo samo za malenu. Svaki put razmišljamo moramo li uopće ići autom", odgovorila je 30-godišnjakinja na pitanje kako štedi u ovim vremenima.

'Ovo mi je jako važno'

Ukupno su profitirale 152 obitelji. U spremnike je uliveno 4.788 litara besplatnog benzina i dizela, za koje je milijunaš morao "iskeširati" 10.000 eura.

Mörker je inače doletio iz Basela i osobno pomagao na crpki. "Ovi mi je jako važna stvar koja dolazi iz srca, jer sve postaje preskupo", navodi Švicarac, koji također izdvaja 10 centi od svakog prodanog paketa papira i donira ga projektu za zaštitu djece.

Bild ističe da su pakiranja od osam rola s natpisom "Potpuno beskorisno, ali za dobar cilj", dostupna u supermarketima i drogerijama. Mörker također ističe da plaća gorivo za put na posao za svojih deset dostavljača u Švicarskoj.

Isprsio se i Steven Gröbler, šef benzinske postaje koji je okupljene počastio kobasicama i slatkišima. Samo za znakove zabrane parkiranja, kako bi spriječio naguravanje u dugoj koloni, iz vlastitog je džepa platio 1.000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su nove cijene goriva od idućeg utorka: Znamo i koji su idući potezi Vlade