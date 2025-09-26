Milanović: 'Mađari su susjedi i partneri, ali trebali bi opreznije komunicirati'

Mađarska bi trebala opreznije govoriti, rekao je u petak hrvatski predsjednik Zoran Milanović, nakon što je mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo jer "iskorištava Mađare" i ratnu situaciju u tranzitu sirove nafte, objavio je u priopćenju Ured predsjednika.

Također, Szijjarto je rekao da Jadranski naftovod (Janaf) nema dovoljne kapacitete za mađarske potrebe.

"Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, Mađarskoj, Slovačkoj, pa ako hoće, tu smo", poručio je Milanović.

Szijjarto je u New Yorku rekao da je Hrvatska od početka rata u Ukrajini "podigla tranzitnu naknadu, pet puta veću od europske referentne vrijednosti", te da Mađarska neće dopustiti hrvatsku "pohlepu za profitom".

Milanović je kazao da su hrvatske cijene "u okviru razumnog".

"Ne može biti besplatno, a ovo drugo su neka strateška povijesna pitanja“, rekao je.

Naglasio je da su Hrvatska i Mađarska saveznici, partneri i susjedi, ali da "ne možemo nikome ustupiti svoju obalu".

"Na kraju krajeva (mađarska naftna kompanija) MOL ima svoje rafinerije u Rijeci, oni su suvlasnik INA-e i upravlja rafinerijom. Ne vidim razloga za nervozu”, dodao je predsjednik Milanović.

Ruski energenti

Szijjartove komentare je ranije u petak osudio i hrvatski premijer Andrej Plenković, podsjetivši na međunarodni pritisak potaknut aktivnostima Europske komisije i politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa da zemlje prestanu kupovati naftne derivate od Rusije, a da su Mađarska i Slovačka zbog svog specifičnog položaja tražile iznimke kako bi to neko vrijeme mogle nastaviti činiti.

Milanović je rekao da ne želi ulaziti u odnose Mađarske i Rusije te da Mađari koji "tamo nabavljaju energente, sigurno žele proći jeftino".

"Oni se mogu opskrbljivat i preko Hrvatske u jednoj značajnoj mjeri i normalnoj cijeni“, rekao je predsjednik.

Milanović smatra da je drugo veliko pitanje koliko dugo Europa može biti konkurenta bez energetske suradnje s Rusijom, ističe se u priopćenju.

"To ne smije biti ideološko pitanje jer to je glupost i vodi u ludilo i jedno besvjesno stanje u kojem se trenutno nalazimo“, dodao je.

Naglasio je da je Mađarska sva ova desetljeća bila Hrvatskoj jako dobar susjed, a "posebno kada je bilo najteže".

"S Mađarima se dalo raditi i oni su pomagali u diplomatskom prostoru gdje je informacija zlato, a mi smo dobivali pijesak. Pazio bih i njegovao odnose s Mađarskom, koliko god je to moguće“, zaključio je predsjednik Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Prije govora Benjamina Netanyahua, deseci delegata napustili su dvoranu