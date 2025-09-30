ZABRINJAVAJUĆA IZJAVA /

Merz zaprepastio rečenicom o ratu s Rusima: 'Dozvolite mi da ovo kažem, bit će vam šokantno'

Foto: Profimedia

Ruski rat je 'rat protiv naše demokracije i rat protiv naše slobode', rekao je Merz

30.9.2025.
8:22
Hina
Profimedia
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da Europa "nije u ratu... ali više nije ni u miru" s Rusijom.

"Dozvolite mi da to kažem u rečenici koja na prvi pogled može biti malo šokantna... nismo u ratu, ali više nismo ni u miru", rekao je Merz na medijskom događaju u Düsseldorfu.

'Rat protiv demokracije i naše slobode' 

Ruski rat je "rat protiv naše demokracije i rat protiv naše slobode", rekao je Merz, dodajući da je namjera Moskve potkopati jedinstvo u bloku.

Također se osvrnuo na svoju nedavnu podršku planu EU-a za korištenje zamrznute ruske imovine za financiranje ratnih napora Ukrajine, rekavši da bi taj potez mogao pružiti vojnu podršku Ukrajini tri do pet godina.

Merz je rekao da bi u tom roku moglo postati ekonomski neodrživo za Rusiju da nastavi svoj rat protiv Ukrajine.

NjemačkaRusijaFriedrich Merz
