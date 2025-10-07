Merz optužio Putina: 'Vodi hibridni rat protiv Njemačke! Nećemo biti zastrašeni'
Na pitanje je li razmatrao da nazove Putina, Merz je rekao da to 'naravno razmatra'
Njemački kancelar Friedrich Merz optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da vodi "hibridni rat" u Njemačkoj.
"Vodi informacijski rat protiv nas. Vodi vojni rat protiv Ukrajine, a taj rat usmjeren je i protiv nas", rekao je Merz njemačkoj televiziji ntv u ponedjeljak. Merz tvrdi da ruski predsjednik želi preokrenuti europski politički poredak naglavačke.
"I zato podupiremo Ukrajinu", objasnio je Merz, dodavši da je u interesu Njemačke da brani svoj politički poredak i otvorena, liberalna društva u Europi.
Upitan o tome vodi li Putin rat protiv Njemačke, Merz je rekao: "Vodi hibridni rat protiv nas." Osvrnuvši se na sve češće incidente s dronovima u Njemačkoj i diljem Europe, Merz je rekao: "Poznajemo prijetnju", rekavši da Putin želi zastrašiti i usaditi strah. "Nećemo biti zastrašeni i također ćemo se braniti učinkovito protiv ove prijetnje", rekao je Merz.
Rasprava s Orbanom
Na pitanje je li razmatrao da nazove Putina, Merz je rekao da to "naravno razmatra". Dodao je: "Mogu samo vidjeti da svaki pokušaj da se razgovara s njim trenutačno završava još žešćim napadima na Ukrajinu."
Njemački kancelar rekao je da je imao žestoku raspravu o tome s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom na EU sastanku u Kopenhagenu prošli tjedan. "Optužio nas je da ne želimo pregovarati."
Merz mu je odgovorio tako što je podsjetio da je Orban sam bio u Kijevu prošlog srpnja kao predsjednik EU Vijeća, a potom u Moskvi. "A Putinov odgovor bilo je bombardiranje dječje bolnice u Kijevu", kazao je.
