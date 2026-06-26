Europski giganti najavili velike rezove, spominju se otkazi: 'Situacija je dramatična'

Njemački proizvođač automobila Mercedes-Benz priprema nove mjere smanjenja troškova, prema odluci u čiju je kopiju uvid dobila agencija dpa, a Volkswagen je potvrdio da radi na planovima restrukturiranja, uz medijska izvješća o mogućem većem valu otkaza.

Mercedes je u srpnju trebao radnicima isplatiti posebni dodatak, ali isplata je odgođena za iduću godinu, prema odluci o kojoj je uprava radnike obavijestila pismom.

"Transformacijski dodatak" iznosi 18,4 posto redovne mjesečne plaće, a ukupni iznos isplate zasad nije objavljen.

Uprava u pismu navodi da strukturni troškovi u Njemačkoj, osobito troškovi rada, nisu konkurentni na međunarodnoj razini. Planiraju također u narednim tjednima razgovarati s radničkim vijećem o mogućem produljenju radnog vremena bez dodatne plaće. Zaposlenici trenutačno, prema kolektivnom ugovoru, rade 35 sati tjedno.

'Situacija je dramatična'

U pismu uprave navodi se da je nužno "nastaviti raditi punom snagom na smanjenju troškova" kako bi se održala konkurentnost, uz napomenu da je "situacija u Njemačkoj danas dramatična".

Lansiranje novih proizvoda u Njemačkoj i dodjela poslova njemačkim pogonima u pravilu samo dodatno pogoršavaju troškovnu konkurentnost kompanije, tvrde.

Mercedes već dulje vrijeme bilježi slabe poslovne rezultate. U prvom tromjesečju ove godine dobit im je bila niža za 17,2 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. U cijeloj 2025. godini gotovo je prepolovljena, na 5,3 milijarde eura, a pala je bila i u 2024.

Uprava je pad pripisala carinama, nepovoljnim valutnim tečajevima i snažnoj konkurenciji u Kini.

Oštrije mjere u VW-u

I Volkswagen grupa priprema znatno radikalnije mjere smanjenja troškova, prema pisanju njemačkog magazina Manager.

Tvrtka je potvrdila da radi na planu restrukturiranja, ali zasad ne želi navesti detalje strožih mjera. Cilj je da grupa bude učinkovitija i "tanja" te da se temeljito iskoriste potencijali tehnoloških sinergija.

Sljedeći korak, nakon konzultacija s nadzornim odborom, bit će provedba plana, no konkretne mjere zasad nisu objavljene.

Pozivajući se na izvore iz kompanije, Manager navodi da je moguće ukidanje još 50 tisuća radnih mjesta, čime bi se brojka popela na 100 tisuća i bila dvostruko veća no što se dosad planiralo. Razmatra se i zatvaranje četiri tvornice u Njemačkoj, u Hannoveru, Zwickauu i Emdenu te Audijeva pogona u Neckarsulmu.

Planovi su dio nove strategije za 2030. godinu, o kojoj je upravni odbor raspravljao u srijedu. Konačnu odluku treba donijeti nadzorni odbor na sjednici zakazanoj 9. srpnja.

Manager ne navodi točan vremenski okvir provedbe mjera, napominjući tek da se provedba očekuje u "srednjoročnom razdoblju".