Masovno okupljanje nakon utakmice pretvorilo se u horor: U pucnjavi ranjene četiri osobe

Najmanje četiri osobe ranjene su u pucnjavi koja se dogodila u petak navečer tijekom masovnog okupljanja navijača nakon utakmice Svjetskog prvenstva između Francuske i Norveške, javlja ABC News.

Incident se dogodio u gradu Brocktonu, 32 kilometra južno od Bostona. Tamošnja policija priopćila je kako je u petak, nešto prije ponoći, zaprimila više dojava o pucnjavi.

"Policijski službenici izašli su na teren na raskrižje ulica Main i Park, gdje su zatekli najmanje četiri osobe s prostrijelnim ranama", navodi se u službenom priopćenju.

Sve četiri žrtve prevezene su u bolnicu, a njihovo zdravstveno stanje zasad nije poznato, dodali su iz policije.

Zasad nema informacija o uhićenima.