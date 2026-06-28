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PREVEZENI U BOLNICU /

Masovno okupljanje nakon utakmice pretvorilo se u horor: U pucnjavi ranjene četiri osobe

Masovno okupljanje nakon utakmice pretvorilo se u horor: U pucnjavi ranjene četiri osobe
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Foto: Kyle Mazza/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija

Sve četiri žrtve prevezene su u bolnicu, a njihovo zdravstveno stanje zasad nije poznato

28.6.2026.
9:52
danas.hr
Kyle Mazza/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija
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Najmanje četiri osobe ranjene su u pucnjavi koja se dogodila u petak navečer tijekom masovnog okupljanja navijača nakon utakmice Svjetskog prvenstva između Francuske i Norveške, javlja ABC News.

Incident se dogodio u gradu Brocktonu, 32 kilometra južno od Bostona. Tamošnja policija priopćila je kako je u petak, nešto prije ponoći, zaprimila više dojava o pucnjavi.

"Policijski službenici izašli su na teren na raskrižje ulica Main i Park, gdje su zatekli najmanje četiri osobe s prostrijelnim ranama", navodi se u službenom priopćenju.

Sve četiri žrtve prevezene su u bolnicu, a njihovo zdravstveno stanje zasad nije poznato, dodali su iz policije.

Zasad nema informacija o uhićenima.

PucnjavaBostonNavijačiSvjetsko Prvenstvo 2026.
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