Masovni ustanak glumaca i redatelja protiv Berlinalea: 'Izjasnite se o genocidu u Gazi'

Više od 80 glumaca, redatelja i drugih umjetnika koji su sudjelovali na Berlinskom filmskom festivalu, uključujući Tildu Swinton i Javiera Bardema, potpisalo je otvoreno pismo organizatorima objavljeno u utorak u kojem ih pozivaju da zauzmu jasan stav o izraelskom ratu u Gazi.

"Pozivamo Berlinale da ispuni svoju moralnu dužnost i jasno izrazi protivljenje izraelskom genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima nad Palestincima", navodi se u otvorenom pismu koje je u cijelosti objavio časopis zabavne industrije Variety.

Više stručnjaka za ljudska prava, znanstvenika i istraga Ujedinjenih naroda navode da izraelski napad na Gazu predstavlja genocid. Izrael svoje postupke naziva samoobranom nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. godine.

"Zgroženi smo institucionalnom šutnjom Berlinalea", stoji u pismu koje su također potpisali glumci Adam McKay, Alia Shawkat i Brian Cox te redatelj Mike Leigh.

U pismu se navodi da organizatori nisu ispunili zahtjeve za izdavanje izjave kojom bi potvrdili pravo Palestinaca na život i obvezali se na zaštitu prava umjetnika da javno progovore o tom pitanju.

"Ovo je najmanje što mogu i trebaju učiniti", navodi se u pismu. Festival nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar poslan e-poštom.

Kritike velikom festivalu

Berlinski filmski festival smatra se najpolitičnijim među svojim pandanima, Venecijanskim i Canneskim festivalom te se ponosi prikazivanjem filmova iz nedovoljno zastupljenih zajednica i promoviranjem mladih talenata.

Međutim, više puta su ga kritizirali propalestinski aktivisti zbog toga što nije zauzeo stav o Gazi, za razliku od rata u Ukrajini i situacije u Iranu.

U otvorenom pismu osuđena je i izjava predsjednika žirija Wima Wendersa da se filmaši trebaju držati podalje od politike. "Ne možete odvojiti jedno od drugog", napisao je Wenders. Zbog njegove izjave spisateljica Arundhati Roy povukla se s festivala, nazvavši njegove izjave nedopustivima.

Ravnateljica festivala Tricia Tuttle odgovorila je da na Berlinaleu postoji sloboda govora te branila pravo umjetnika da ne komentiraju politička pitanja, upozorivši da se od njih sve češće očekuje odgovor na svako pitanje i da ih se kritizira, ako njihovi odgovori nekome ne odgovaraju.

