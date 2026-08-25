Masakr na Haitiju! Naoružane bande ubile najmanje 30 ljudi, traži se ostavka šefa policije

Najmanje 30 osoba poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Princea, rekao je u ponedjeljak gradonačelnik Jean Massillon, što je izazvalo bijes zbog nedostatka zaštite od ponavljanih smrtonosnih napada.

Naselje Kenscoff smješteno na padinama iznad prometnih pravaca prema glavnom gradu, od prošle je godine doživjelo desetak napada naoružanih bandi, zbog čega su tisuće ljudi bile prisiljene napustiti svoje domove. Moćne bande, okupljene u široki savez, godinama učvršćuju svoj utjecaj nad glavnim gradom Haitija i šire se na okolne regije, unatoč pokušajima stranih zemalja da ojačaju brojčano i naoružanjem slabije opremljenu haićansku policiju.

Haićanska organizacija za ljudska prava (RNDDH) procijenila je da je u napadu, koji je počeo oko 22.30 po lokalnom vremenu, poginulo između 30 i 40 ljudi, a ranjeno njih između 15 i 20. Organizacija je upozorila da je teško utvrditi konačan broj žrtava.

'Kenscoff neće biti napušten'

Iako je haićanska vlada osudila "gnusan napad" i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su zatražili ostavku lokalnog načelnika policije, tvrdeći da policijski službenici nisu uspjeli zaštititi ljude koji su ubijeni samo nekoliko minuta udaljeni od policijske postaje. Haićanska nacionalna policija nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

"Kenscoff neće biti napušten", objavio je ured premijera na društvenim mrežama. "Vlast države bit će ponovno uspostavljena, bez slabosti i bez odgode".

Prema procjeni UN-a, napadi u Kenscoffu tijekom više od dva mjeseca početkom 2025. godine odnijeli su više od 260 života, a uništeno je ili zapaljeno 200 kuća, što je je prisililo oko 3000 ljudi da napusti svoje domove. Od tada se dogodilo još desetak napada, uključujući silovanja, otmice, podmetanja požara i krađu stoke.

S Kenscoffa se pruža pogled na prometne pravce prema Petion-Villeu - gdje su brojne ambasade, luksuzni hoteli i privremeno sjedište vlade, kao i na glavnu cestu koja iz glavnog grada vodi prema jugu Haitija. Nasilje bi moglo dodatno pojačati zabrinutost zbog sposobnosti države da u prosincu održi izbore, prve u posljednjih 10 godina. Uzastopne vlade više su puta odgađale izbore dok su naoružane bande širile svoj utjecaj.