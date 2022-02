Unatoč nedavnoj obnovi dijaloga između Moskve i Washingtona, naši su odnosi na dnu, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za agenciju RIA novosti, u vrijeme kada Zapad zamjera Rusiji održavanje vojnih vježbi na granici s Ukrajinom.

Sjedinjene Države rekle su u nedjelju da Rusija može u svakom trenutku izvesti invaziju na Ukrajinu i stvoriti iznenadnu izliku za napad, a istodobno su potvrdile da će braniti "svaku stopu" NATO-ova teritorija.

Ukrajina nije članica NATO-a pa njezin teritorij ne potpada pod Članak 5 Sjevernoatlantskog saveza o zajedničkoj obrani. NATO je pojačao vojnu prisutnost u susjednim zemljama koje jesu članice tog vojno-političkog saveza.

Ozbiljna prijetnja rata

Desetljećima prijetnja rata u Europi nije bila nikad veća, a tvrdnje da bi Ukrajina mogla biti napadnuta u srijedu moraju se shvatiti "vrlo ozbiljno", upozorili su danas britanski ministri, piše Daily Mail.

Ministar obrane James Heappey rekao je da gomilanje ruskih snaga na granici znači da Vladimir Putin može izdati zapovijed i da bi projektili i bombe pogodile mete u roku od nekoliko minuta. Heappey inzistira da je još uvijek moguće izbjeći "točku zapaljenja", ali da smo "bliži ratu nego što smo bili na ovom kontinentu zadnjih 70 godina".

Torijevci su pozvali Zapad da bude čvrst u sukobu s Moskvom koji su usporedili s kubanskom raketnom krizom, usred poziva na zamrzavanje ruskih banka na financijskim tržištima.

Britanija je jučer obećala "daljnu ekonomsku potporu Ukrajini", u trenutku kada je više od 130.000 ruskih vojnika bilo na njezinim granicama.

Ministar obrane Ben Wallace ovog tjedna nazočit će sastanku sa svojim NATO kolegama u Bruxellesu kako bi pripremio odgovor sigurnosnog saveza u slučaju napada na ukrajinski suverenitet. Američka obavještajna služba je na osnovi izvještaja Pentagona ukazala na navodni detaljan plan prema kojem će Moskva pokrenuti salvu raketnih i bombaških napada ove srijede nakon čega slijedi potpuna kopnena invazija.

'Američka administracija dobiva'

Komentirajući krizu u Ukrajini, Marinko Ogorec, vanjskopolitički analitičar sa Veleučilišta V. Gorica, gostujući u emisiji "Studio 4" HRT-a rekao je da Ukrajina ima svoje obavještajne službe te da pretpostavlja da su njihove informacije drugačije od američkih.

"Naravno da traže pojašnjenje. Takva eksplicitna izlaganja američkih dužnosnika imaju svoju svrhu. Ako se napad dogodi, u što ja osobno ne vjerujem, onda će reći mi smo to predvidjeli. Ako se napad ne dogodi, reći će da su svojom diplomacijom i vojnom snagom uplašili rusku snagu. U svakom slučaju američka administracija dobiva", rekao je Ogorec.

Rusiji nije u interesu invazija?

Prema mišljenju Ogorec odlaganje američkog predsjednika Joea Bidena da posjeti Ukrajinu također šalje poruku. "Mi ćemo vam poslati naoružanje, ali borit ćete se sami ako do toga dođe. Mislim da ukrajinsko čelništvo počinje drugačije razmišljati", dodao je.

Istaknuo je da Rusiji nije u interesu da napadne Ukrajinu. "Zašto bi napala Ukrajinu kad su već uzeli što su željeli. Ako se ostvari Sjeverni tok 2 Ukrajina će i energetski postati marginalna zemlja na europskom prostoru i na taj način će opet biti podređena ruskom utjecaju. S druge strane, činjenica je da su dosadašnje sankcije prema Rusiji na neki način pokrenule rusko gospodarstvo koje postaje sve učinkovitije i samodostatnije. Rusi velikim dijelom mogu zadovoljiti vlastite potrebe, kada ovladaju ostalim tehnološkim mogućnostima, počet će se širiti na vanjsko tržište.

Koliko Rusi ovise o izvozu u Europu, toliko je Europa ovisna o Rusima. Niti Europi neće biti ugodno kupovati taj isti plin od Katara ili SAD-a po trostruko većoj cijeni, u pitanju su veliki gospodarski interesi", rekao je.

Uloga vojnih vježbi: 'Zaboravite Rusiju Borisa Jeljcina'

Da je Vladimir Putin postao odrješitiji u namjeri da pokaže mišiće SAD-a, NATO-u i EU, Ogorec kaže da se vidi iz vježbi, pri čemu je poruka da se Rusija vratila na globalni prostor kao velika vojna i gospodarska sila koja traži svoju poziciju kakvu zaslužuju. "Drugim riječima, zaboravite Rusiju Borisa Jeljcina", istaknuo je Ogorec.

Uvjeren je da je riječ o učvršćivanju pregovaračke pozicije te da i jedna i druga strana svoj vojni potencijal koriste u diplomatskom smislu. "Ove vojne vježbe su da podupru rusku poziciju u pregovorima. Ista stvar je za zapadnom stranom, ovo nisu pregovori između Ukrajine i Rusije već Rusije i SAD. Ovo je repozicioniranje kompletne međunarodne zajednice, ovo je krupna igra s krupnim igračima koji su se ponovno vratili na scenu i traže svoje mjesto pod Suncem. Ukrajina je samo objekt da bi došli do mogućnosti pregovaranja, rekao je.

Ukrajinci trpe velike ekonomske štete. "Ukrajina je kolateralna žrtva, nažalost bit će i dalje. Što mislite tek kad se uspostavi Sjeverni tok 2 i kad postane energetski potpuno nebitna zemlja? I to je vjerojatno jedna od strategija kako Ukrajinu opet privući pod svoje okrilje jer Rusija od toga nije odustala", poručio je.

Utjecaj na Hrvatsku: 'Kad je u blizini rat, turizma nema'

Iako vjeruje da do ozbiljnijeg sukoba neće doći, Ogorec misli da bi u slučaju rata Hrvatska doživjela lošu gospodarsku situaciju.

"Mi smo izrazito turistička zemlja. Kad je u blizini rat, turizma nema. Svi su ljudi isti, ako je u pitanju opasnost onda ste u okruženju koje vam je najbliskije i najsigurnije", rekao je Ogorec.

Mogući rat za Ukrajince nije iznenađenje

Govoreći o situaciji u Ukrajini, vojni analitičar Mihajlo Samus rekao je za N1 televiziju da je sada puno pritiska, ali da to stanje za Ukrajinu nije ništa novo. “Imamo rat već osam godina. Možda je novo i iznenađujuće za Amerikance i Europljane, ali kad čujemo da bi moglo doći do rata, za Ukrajince to nije iznenađenje, to su i očekivali”, rekao je.

“Od 2014. stalno imamo tih 100.000 ruskih vojnika oko Ukrajine i svakog trenutka tijekom tih 8 godina imali smo opasnost od napada od strane ruskih vojnika. Kad govorimo o Amerikancima i poziciji Putina i Zelenskija, stvarnost je jednostavna, ako Rusi nisu spremni napasti Ukrajinu, ako to tvrde, trebali bi promijeniti vojnu infrastrukturu. Prije nekoliko dana doveli su nekoliko trupa u Bjelorusiju, koncentriraju snage i na crnom moru. Najsnažnija skupina brodova, mislim da ni tijekom sovjetskog razdoblja nismo imali toliko brodova na Crnom moru. Ako Putin kaže da je sve u redu, neka povuče vojsku s granice. Ovo bi moglo dovesti do različitih posljedica, ovaj informacijski pritisak, ali vidjet ćemo što će se dogoditi idućih mjeseci”, dodao je Samus.

Za razliku od Ogoreca, Samus je siguran da Putin želi napasti i uništiti Ukrajinu. “On kaže da su Ukrajinci i Rusi ista nacija, želi okupirati Ukrajinu i uništiti mogućnost za neovisnost i suverenitet. U konkretnoj situaciji, ukrajinska vojska je prilično snažna i nije mu lako napasti Ukrajinu. Najvažnije mu je održati stabilnost vlastitog režima, jer ako sada napadne, Rusi će pretrpjeti tisuće žrtava. Hoće li to biti pozitivan znak za Putinov režim? Neće. Mislim da će pokušati napasti hibridnim metodama”, rekao je Samus.

Najgori scenarij: 'Bit će to kompleksan napad sa stotinama raketa'

Vojni analitičar kaže da očekuje da će situacija barem još tjedan dana ostati nepromijenjena. “Mislim da će Putin pokušati davati odgovore Zapadu u pogledu NATO-a i slično, ali mislim da Putin očekuje obećanja o stabilnosti njegova vlastitog režima. Mislim da imamo barem tjedan dana, do 20. veljače situacija će ostati nepromijenjena, ali nadam se da će sljedeći razvoj događaja biti puno pozitivniji”, rekao je Samus.

Samus je rekao da je grad Kijev na internetu već objavio konkretne upute građanima, što učiniti, gdje su skloništa i slično, u slučaju nagoreg scenarija. “Ali mislim da situacija neće biti kao u Drugom svjetskom ratu, bit će to kompleksan napad sa stotinama raketa, ali problem za Rusiju je to što Ukrajina ima prilično jaku zračnu obranu. Dobili smo pomoć od SAD-a, Poljske i drugih u smislu vojnog naoružanja i za građane je najvažnije da ostanu smireni. Mislim da će Putinu biti teško uopće razmišljati o vojnoj situaciji”, rekao je Samus.

Istaknuo je da između naroda, Ukrajinaca i Rusa, nema problema te da su oni prijateljski nastrojeni, ali da je glavni problem s Putinovim režimom. “Za Putinov režim je prirodno ratovati sa svim susjednim zemljama, da se stvori kaos i da bi se ova postsovjetska karijera držala pod kontrolom”, rekao je.

Samus je rekao da očekuje da će Rusija koristiti hibridne metode na Crnom moru i u informacijskom prostoru, a da u diplomaciji želi pokazati spremnost vojnih snaga, kako bi izvršila pritisak na Ukrajinu i možda izvela promjene na ukrajinskim pozicijama u regiji Donbasa. “Nadam se da će Ukrajina zadržati svoje snage. Ukrajinci su spremni suočiti se s Putinom i pogledati mu u oči”, rekao je.